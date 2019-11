L'ex pornostar Viky Moore: "Mi offro per soddisfare tutti i migranti in Italia"

"L'Italia dà ai migranti tutti i beni primari, tranne il sesso. Perciò io sono disponibile a occuparmi delle loro pulsioni, ma voglio essere retribuita" . Ecco la provocazione hard e choc di Viky Moore, ex pornostar. L'ex star del porno all’Italia ha 48 anni e un passato da attrice per il mondo del cinema a luci rosse. Nata a Torino, dove tuttora risiede, Viky Moore, ha iniziato la sua carriera nel mondo dell'hard negli anni Ottanta, facendo animazione nei locali notturni. Oggigiorno, per mantenersi, dice di essersi reinventata escort.

Ora, all’improvviso, è tornata alla ribalta con questa provocazione che non poteva passare certo inosservata. Il suo appello è stato raccolto e rilanciato da Dagospia, il sito di retroscena fondato nel 2000 dal giornalista Robert D’Agostino. Dago, infatti, riporta l’uscita della sexy performer: "Ci sono tantissimi immigrati e rifugiati africani e non che arrivano in Italia, lo Stato dà loro vitto, alloggio, cure mediche ma non pensa ad un altro aspetto che è altrettanto importante, ossia il sesso, che a mio avviso è importante quanto bere, dormire, respirare e mangiare" . Ecco allora, la pronta soluzione di quella che si definisce essere attrice e modella alternativa: "Io mi offro a questi poveri ragazzi per soddisfare le loro pulsioni sessuali. Quindi do la mia disponibilità allo Stato italiano, ma per questo servizio ovviamente voglio essere retribuita, perché la mia si è una missione ma è anche un lavoro..." .

"Alcuni ragazzi stranieri che vengono in Italia violentano donne o si manifestano violenti e maneschi, il tutto è riconducibile all’aspetto di cui ho parlato pocanzi; se questi giovani e prestanti ragazzotti venissero soddisfatti sessualmente sicuramente questi atti di violenza - che sono assolutamente da condannare e non giustificabili - diminuirebbero drasticamente ", il Viky Moore pensiero, nonché ricetta per abbattere i crimini sessuali.