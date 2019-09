Lucca, le arriva il vassoio della cena in ospedale ma la paziente ci trova un preservativo

Stava aspettando la sua cena e quando ha visto arrivare il vassoio non credeva a ciò che aveva davanti agli occhi. Una paziente ricoverata all'Osservazione breve intensiva, presso l'ospedale San Luca di Lucca, insieme al cibo servito dal personale sanitario ha trovato anche un preservativo, lì vicino a piatti e forchette di plastica. Secondo quanto riportato da La Nazione, la donna, chiaramente infastidita dalla presenza del profilattico sul cabaret, ha segnalato immediatamente l'accaduto all'Asl.

E dall'azienda Asl Toscana Nord Ovest è arrivato subito il commento del personale, che ha definito il fatto un caso di "grave violazione". L'azienda sanitaria ha, infatti, provveduto ad attivare le procedure di verifica e controllo immediate per ricostruire il percorso del vassoio, dalla consegna della materia prima fino alla distribuzione alla paziente, degente in reparto. Sul caso sono intervenuti anche i carabinieri della città toscana. In base a quanto riportato dal quotidiano, tutto farebbe pensare ad atti di sabotaggio, visti i precedenti e "visto anche il ripetersi degli episodi". Una volta individuato il responsabile del gesto, l'Asl ha scelto di costituirsi parte civile.