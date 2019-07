Nonno prepara (per sbaglio) una torta alla cannabis e la porta in ospedale

Un nonno ha preparato, per errore, una torta alla cannabis, facendo "sballare" l'intero reparto di un ospedale. La vicenda al Warrington Hospital di Cheshire, Regno Unito, dove un signore ha portato un dolce per ringraziare a modo suo il personale medico-sanitario per le cure ricevute durante il ricovero.

Ecco, peccato che all'interno della ricetta ci siano finiti anche qualche grammo di cannabis del nipote. Spieghiamo. L'anziano, per manifestare la propria gratitudine agli infermieri che si erano presi cura di lui in ospedale, ha portato loro la torta avanzata dal compleanno del nipote, che aveva appena festeggiato la maggiore età.