La nuova moda social: "Dai un bacio alla mucca"

L'ultima stramba e stupida moda che impazza sui social? Quella di dare un bacio a una mucca. Già, proprio così. Il fenomeno si chiama "#KuhKussChallenge" ed è nato in Austria, facendo imbestialire il ministro dell’Agricoltura Elisabeth Köstinger, che, pubblicamente, ha preso posizione contro il gioco.

Per partecipare basta avvicinare un bovino e dunque baciarlo, facendosi filmare e fotografare. Semplice e stupido. Sì, perché la mucca potrebbe reagire in modo aggressivo, non capendo come interpretare il comportamento di quell'essere umano che gli si avvicina e gli si avvicina con le labbra tese, soprattutto in presenza dei suoi cuccioli: per difenderli, infatti, potrebbe caricare a testa bassa.

"Una moda stupida e pericolosa, che vanifica i nostri sforzi per far coesistere diverse realtà nei pascoli alpini" ha spiegato, per l'appunto, la responsabile dell’agricoltura austriaca. Come ricordato da Tio.ch, una turista tedesca morì cinque anni fa venendo calpestata da una mucca mentre stava camminando a passeggio col cane.

In Austria, onde evitare incidenti mortali del genere, l'esecutivo ha varato un codice di comportamento, invitando i turisti a non avvicinarsi troppo ai bovini.