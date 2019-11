Padre di famiglia muore cadendo da una crociera

La crociera è una esperienza indimenticabile, piena di relax e divertimento, una vacanza che permette di staccare campletamente dalla routine e dai problemi quotidiani. Nessuno potrebbe mai immaginare che tutto ciò si possa trasformare in tragedia da un momento all'altro, proprio come accaduto venerdì scorso a una famiglia americana, originaria dell'Indiana. Un passeggero della nave da crociera Carnival Horizon è morto dopo essere precipitato da un balcone situato sul ponte nove, finendo al quinto. La nave era di ritorno al porto di Miami dopo una crociera di sei notti ai Caraibi dopo essersi fermata nei seguenti posti: Giamaica, Isole Cayman e Messico.

Brian Rice, padre di due figli, era in viaggio sulla nave con la moglie Diane. Secondo il parere del medico legale, l'uomo avrebbe subìto un trauma da forza contundente. Alcuni testimoni hanno riferito che la moglie di Rice, immediatamente dopo la caduta, si è precipitata per raggiungere il marito. I passeggeri hanno tentato di consolarla e cercato di dare una mano al marito fino all'arrivo del medico. Il personale medico della nave ha curato l'uomo anche se la morte sembra sia sopraggiunta poco dopo, a seguito delle gravi ferite riportate.

Intanto la polizia della contea di Miami-Dade sta indagando sulle circostanze della morte, ma le stesse autorità avrebbero affermato che l'incidente non verrà trattato come un suicidio. Secondo quanto riportato sulla pagina di GoFundMe, creata a sostegno alla famiglia, Rice è padre di due gemelli di tre anni; non è chiaro però se i piccoli fossero a bordo della nave al momento della disgrazia. La compagnia Carnival Cruise Line ha confermato il decesso dell'uomo e ha espresso vicinanza alla sua famiglia: "Possiamo confermare la morte di un ospite sulla Carnival Horizon - ha riferito un portavoce della compagnia - mentre la nave tornava a Miami venerdì sera. Il nostro CareTeam continua a fornire supporto alla famiglia dell'ospite e ha già iniziato a collaborare all'inchiesta delle forze dell'ordine dal momento dell'arrivo della nave al Porto di Miami sabato mattina."

Secondo un testimone un'area del quinto ponte sarebbe stata isolata dal personale mentre alcune voci sullaccadikento avevano già iniziato a diffondersi sulla nave, sebbene nessuno se ne fosse ancora reso conto. Altri testimoni avrebbe riferito di aver sentito un tonfo appena fuori l'area del ristorante della nave proprio al momento dell'incidente. Infine, si segnala che proprio sulla pagina GoFundMe sono arrivate molte donazioni e anche messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.