PornHub, il report annuale sulle ricerche degli utenti

Pubblicato il report di PornHub 2016 Year in Review che riassume le tendenze di ricerca degli utenti del sito porno più visitato al mondo durante l'anno appena trascorso.

La mole di dati sviscerata dai server del sito creato a Montreal nel 2007 è impressionante e, incrociandoli, si scoprono delle cose davvero curiose. Come scrive Gq, da questi dati, infatti, si possono capire quali siano i gusti di chi naviga sul sito a luci rosse. Ecco i 10 punti più interessanti del rapporto PornHub 2016 Year in Review .

1 - Numeri da urlo: In un anno sono stati visualizzati quasi 92 miliardi di video, per una media di circa 12 video a testa per ogni abitante della Terra, per un totale di 4 miliardi e mezzo di ore. I potenti server di PornHub hanno registrato uno streaming complessivo di dati equivalente a 194 chiavette Usb che, messe in fila, coprono la circonferenza della Luna. Su 100 visitatori, il 74% è uomo, il 26% donna.

2 - Gli islandesi sono al primo posto: Calcolando il numero di pagine viste su PornHub in rapporto alla popolazione, alle spalle dei prevedibili Stati Uniti si posiziona l’Islanda con 202 pagine viste per abitante. A ben vedere, nelle prime dieci posizioni ci sono (quasi) tutti gli stati del Nord Europa con l’esclusione della Finlandia e con un’invidiabile quinta posizione della Nuova Zelanda e sesta dell’Irlanda che si dimostrano più fedeli a PornHub, per dire, di Olanda e Australia.

3 - I giapponesi scala la classifica: Nella top ten dei Paesi da cui provengono il maggior numero di viste, spicca il Giappone che guadagna il quinto posto facendo un salto di sette posizioni in un anno. L’Italia perde una posizione ma si mantiene al nono posto. Buone performances da parte dei filippini e dei sudafricani. Segno che in quei paesi con Internet ci stanno prendendo la mano.

4 - Il lesbo piace a tutti: Tra i termini più cercati si conferma al primo posto lesbian per il secondo anno consecutivo a una certa distanza da step mom – matrigna, in crescita nelle preferenze insieme all’attualissimo Milf scalzando teen. Calano le preferenze per i cartoni animati e per gli uomini e le donne di colore.

5 - In Nord Africa si cercano di più le mamme: Considerando la distribuzione delle chiavi di ricerca nei singoli paesi, risulta che mom va alla grande in Nord Africa (Egitto e Libia), in Turchia, in Iran, in Mongolia e nelle Filippine mentre i paesi occidentali prediligono le lesbiche e le Milf.

6 - I filippini stanno sul sito più a lungo: Il tempo medio di permanenza a seconda dei Paesi potrebbe scatenare analisi accurate sulla capacità di tenuta dell’orgasmo. Vincono i filippini che confermano i quasi 13 minuti di permanenza media del 2015, due in meno dei sudafricani. Gli italiani registrano circa un minuto in meno rispetto alla media (9 minuti e 36 secondi) mentre a Cuba bastano meno di cinque minuti per soddisfarsi. Gli argentini e i tedeschi sono, rispettivamente, nella 34esima e 38esima posizione nella classifica di PornHub.

7 - Si guarda il sito durante il giorno: In termini di orari, dietro le prevedibili ore notturne si posiziona l’interessante fascia oraria tra le 15 e le 17 mentre le ore più caste risultano quelle comprese tra le 4 e le 6 del mattino. Per quanto riguarda i giorni della settimana non si evidenzia un’attività particolarmente alta durante il weekend.

8 - Gli italiani preferiscono i video in italiano: Osservando le ricerche nel nostro Paese ci confermiamo mammoni, preferiamo dialoghi in italiano e non disdegniamo l’amatoriale. Inoltre, si registra una crescita di interesse per l’amore in pubblico e per i rapporti orali. La pornostar più ricercata è Valentina Nappi seguita dalla libanese Mia Khalifa e dall’inossidabile Rocco Siffredi. Ma, fanno sempre presente gli analisti di PornHub, gli italiani sembrano prediligere in generale i travestimenti con maschere e capelli colorati.

9 - Alle donne piacciono le donne: Le donne risultano interessate alle lesbiche prima di tutto, agli uomini di colore e ai giochi a tre. Agli uomini piacciono le celebrities, le mamme e le giapponesi.

10 - La classifica dei più ricercati: In termini di categorie specifiche di PornHub, infine, si piazzano sul podio i video con le lesbiche protagoniste, a seguire giovani maggiorenni e donne e uomini di colore, che scalzano le Milf. Crolla l’interesse per le babysitter mentre sale quello per i trans. Ragionando per Paese, in Sudamerica, nella regione Russa e in Europa c’è un certo interesse per il sesso anale mentre nei paesi anglosassoni le lesbiche vincono a mani basse, appunto.