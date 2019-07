Scompare 10 anni fa, 25enne trovato morto in un supermercato

Sembra l’incipit di un film dell’orrore, ma è quanto è accaduto davvero in un supermercato dell’Iowa, Stati Uniti. Dove il corpo di un ragazzo allontanatosi da casa dieci anni fa è stato adesso ritrovato privo di vita, schiacciato tra il frigorifero e la parete del supermercato. secondo quanto riportato dal settimanale americano People, si tratterebbe del giovane Larry Murillo-Moncada, all’epoca dei fatti poco più che 25enne.

I genitori del ragazzo ne avevano denunciato la scomparsa dieci anni fa, quando in una giornata di tempesta di neve il giovane decide di abbandonare l’abitazione per recarsi al No Frills dove lavorava come commesso, senza mai fare ritorno. Secondo le testimonianze dei familiari, il 25enne soffriva di disturbi comportamentali e quel giorno si era recato sul posto di lavoro senza scarpe, nonostante fuori infuriasse una tempesta di neve.

L’autopsia ha adesso confermato che il corpo ritrovato a distanza di un decennio dalla scomparsa del giovane appartiene proprio a Larry. Secondo gli inquirenti infatti il ragazzo, giunto in anticipo sul posto di lavoro, si sarebbe arrampicato in cima a uno dei frigoriferi del No Frills, come erano soliti fare tutti i dipendenti del supermercato nei momenti di pausa.

“Si è trattato di una caduta di almeno tre metri. Il posto era senz’altro rumoroso, e nessuno poteva sentirlo chiamare aiuto”, ha dichiarato a People il responsabile delle indagini. Tre anni fa il supermercato in cui Murillo-Moncada era impiegato, ha chiuso i battenti tre anni fa. Il corpo del giovane è stato rinvenuto da alcuni operai incaricati di sgomberare il supermercato ormai in disuso da anni.