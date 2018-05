Si lancia sotto la metro per una sfida social: arrestato

Uno studente russo, sorpreso a lanciarsi sotto la metro in arrivo per guadagnare like e popolarità sui social, dovrà essere processato. Si chiama Alexey Derbilov, ha 19 anni e il suo pericoloso e incosciente gesto è stato filmato da un suo amico tramite lo smartphone, ma dopo che il video è stato pubblicato online la polizia non ha potuto fare a meno di arrestarlo.

Se è innegabile che certi adolescenti farebbero di tutto per ottenere più like e follower sui social, è vero che quanto accaduto sui binari della metropolitana di Mosca ha dello scioccante. Com'è possibile notare, il giovane ha deciso di lanciarsi sotto i vagoni e stendersi in uno spazio vuoto proprio prima che arrivasse il treno; incredibilmente, dopo il passaggio del mezzo, il ragazzo è rimasto illeso.