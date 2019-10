Stupore ad Anversa: uno squalo ne divora un altro nell'acquario

I visitatori dello zoo di Anversa, in Belgio, hanno assistito a uno spettacolo incredibile, lo scorso fine settimana. Uno squalo, infatti, ospite dell'acquario dello zoo, ha divorato un suo simile, anche se di specie diversa.

Uno squalo pinna nera è stato immortalato nel video di un visitatore, mentre cattura uno squalo toro con la bocca. Nel filmato si vede l'animale che nuota in mezzo agli altri pesci nell'acquario dello zoo di Anversa: dalla bocca gli pende la coda dello squalo toro. Il tutto è stato ripreso da Martijn Mostert, che ha condiviso il video su Twitter, chiedendo ironicamente allo zoo: "Ti manca uno squalo? ".

Per anni, i due animali avevano vissuto nell'acquario in armonia, ha rivelato lo zoo a The Brussels Times: " Forse l'istinto ha preso il sopravvento per un attimo ", ipotizzano dallo zoo. " Forse - aggiungono- lo squalo attaccato non stava bene. E rimangono comunque predatori ". Per questo, il secondo squalo toro presente nell'acquario, è stato spostato in un'altra vasca.

Intanto, il video dell'attacco è stato visto e condiviso da migliaia di persone e ha fatto il giro del web.