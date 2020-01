Il trucco per sgusciare l'uovo sodo in pochi secondi

Sbucciare l'uovo sodo senza bruciarsi? Sembra un'azione parecchio difficile e anche molto lunga in alcuni casi. Invece, un video di pochi secondi, diventato virale, mostra come fare.

Capita che, nello spelare un uovo sodo, dei pezzetti di uovo vengano via insieme a parte del guscio che, non si spezza bene e spesso il fastidio di pulirlo supera il gusto nel mangiarlo. Ma ora, seguendo il metodo indicato nel breve video che circola in rete, si può dire addio alla fatica di sgusciare, pezzo per pezzo, un uovo sodo. Il trucco per una pulizia rapida ed efficace è un bicchiere, con un po' d'acqua al suo interno.

Il metodo consiste nel mettere l'uovo nel bicchiere, riempito con un po' d'acqua, ed agitarlo per qualche secondo. Come per magia, dopo poco, premendo leggermente il guscio, l'uovo scivolerà fuori in un attimo, intero e completamente pelato.

Il metodo, in realtà, non è nuovo e periodicamente riaffiora nelle clip che circolano in rete. Ma in questo caso, il video è diventato virale, in poco tempo, anche grazie all'efficacia (presunta o reale) dell'espediente, facile e veloce. Ma non solo. Le immagini, rilanciate su Twitter, hanno anche scatenato un dibattito, tra prove fallite, consigli perché il metodo riesca e critiche ambientali.

Eggxactly how to peel a boiled egg pic.twitter.com/rqIRlUGwKn — Back To Nature (@backt0nature) 5 gennaio 2020

Alcuni utenti, infatti, hanno postato, in risposta al video, commenti in cui affermano di non essere riusciti a sgusciare perfettamente l'uovo, seguendo il metodo indicato. Qualcuno, però, che ha portato a termine con successo l'esperimento, dà alcuni consigli: l'uovo deve essere ancora caldo, l'acqua, invece, fredda. Secondo un altro utente, inoltre, il trucco funzionerebbe anche con i pomodori, come specifica Quotidiano.net.