Usa, filma presunto fantasma in casa e chiede aiuto al web: “Di cosa si tratta?”

Semplice suggestione, banale scherzo per catturare qualche apprezzamento virtuale o inspiegabile e inquietante realtà? Non si sa. Quel che è certo è che il video con un fantasma diffuso da Joey Nolan sul suo canale Youtube qualche brivido di paura lo provoca.

L’utente di Long Island sostiene che le telecamere a circuito chiuso del proprio appartamento abbiano catturato lo spirito di un ragazzo e del suo cane che si muovo nelle stanze senza che il gatto sulla sinistra ne avverta la presenza.

Nelle immagini, in effetti, si vede un qualcosa di insolito. Alcune evanescenti figure, senza una forma precisa, che compaiono all’improvviso e che, con la stessa rapidità, scompaiono.

Nolan ha condiviso il video in rete chiedendo aiuto agli internauti per dare una spiegazione al fenomeno. Qualcuno, in modo ironico, gli ha consigliato una visita da uno psichiatra, altri invece lo hanno accusato di aver ritoccato il filmato.

I più cauti parlano di una suggestione dovuta ad un effetto ottico. Non manca chi si dice convinto che si tratti di un documento eccezionale sull’esistenza degli spiriti e, pertanto, gli suggerisce di informarsi sui precedenti inquilini della sua abitazione.