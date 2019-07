Vende i regali degli ex fidanzati e si compra una casa

Si è fidanzata con un uomo facoltoso e per tutta la durata della loro relazione, si è fatta regalare preziosi doni, come cellulari ultimo modello top di gamma. Poi, una volta lasciatolo, ha messo tutto in vendita, riuscendo a mettere insieme una cifra di tutto rispetto che le ha permesso (addirittura) di comprarsi una casa. La storia arriva dalla Cina, dove una giovane di Shenzhen, città sud-orientale del Paese asiatico, ha sempre conservato i doni ricevuti anche dalle precedenti relazioni. E così, un giorno, ha deciso di mettere insieme tutti i regali ricevuti dall'ultima fiamma e quelle del passato, circa una ventina di ex.

Bene, messi sul piatto i doni, soprattutto costosi-costosissimi cellulari, la ragazza li ha messi all'asta, riuscendo a racimolare la bellezza di 120mila yuan, circa 16mila euro: con questa bella somma, come scrive Libero, la ragazza ci ha pagato l'anticipo per bloccare e comprare la sua prima e nuova casa…da single.