Il verde per la crescita e il nero per la malvagità: i colori degli eroi Disney

La coda della Sirenetta, l'abito di Cenerontola al ballo con il suo principe e i capelli di Crudelia De Mon, che vuole trasformare i cuccioli di Dalmata in pellicce. Ognuno di questi dettagli, che caratterizzano i personaggi dei cartoni della Disney, ha un colore particolare, che non è stato certo scelto a casa.

Il sito americano Vennggage, leader delle grafiche online, infatti, ha analizzato le varie sfumatore di colori usate per caratterizzare i personaggi, mostrando come ogni colore susciti nello spettatore un'emozione diversa. Nell'infografica derivata dallo studio, 44 personaggi Disney Pixar (22 positivi e 22 negativi) vengono suddivisi in base al proprio colore dominante.

Così, le sfumatore di giallo riuniscono i personaggi completamente positivi, che trasmettono felicità, energia e intelligenza, mentre l'oscurità è abitata dai malvagi dei film, che rappresentano il diavolo e la morte, come la perfida Ursula che ruba la voce alla Sirenetta e il cattivo capo degli Unni in Mulan.

Destano qualche sorpresa la fascia del blu e del viola, dove convivono eroi e antieroi. Il viola, infatti, richiama la nobiltà, l'ambizione e il potere ed è il colore principale tanto di Aladin ed Anna (Frozen), quanto di Malefica, che scaglia una maledizione contro la Bella Addormentata e della strega di Biancaneve.

Il blu, invece, è il colore che solitamente viene affidato agli eroi, dato che rappresenta fiducia e lealtà. Così, la Fata Turchina veste Cenerentola con un abito celeste, mentre la prinicpessa Elsa non può fare a meno del suo vestito azzurro. Dello stesso colore è anche il vestito di Alice, che nel Paese delle Meraviglie dimostra tutta la fiducia che ripone nel prossimo. Ma le sfumatore di blu vengono usate anche per smorzare la malvagità di alcuni cattivi: Ade, lo zio di Hercules, che tenta di ucciderlo più volte, ha i capelli blu e la pelle azzurro e, per questo, rappresenta uno degli antieroi più buffi dei cartoni della Disney.

Anche il rosso può essere il colore dominante tanto dei buoni quanto dei cattivi, perché rappresenta energia, determinazione e passione. Così, affianco a Jafar e Capitan Uncino, prende posto anche Mr. Incredibile.



Ma l'uso del colore come veicolo di emozioni non è tipico solamente della Disney. "È un predicato archetipo della psicologia umana, già molto visibile nella pittura ", ha spiegato a Repubblica, Francesco Linguiti, esperto di semiologia degli audiovisivi.

È molto improbabile che tutti i disegnatori Disney abbiano scelto determinati colori per comunicare un particolare messaggio, in diverse epoche. Tuttavia il colore porta con sé una forza evocativa, che spinge ad associare il nero, il viola e il bordeaux a un personaggio malvagio e il bianco, il giallo e l'azzurro a un eroe.