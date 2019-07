Lo zoo con gli animali liberi e i visitatori in chiusi in gabbia

C'è un posto, in Cina, dove le parti si sono invertite: gli animali sono liberi di scorrazzare dove vogliono, mentre gli esseri umani sono chiusi in gabbia. Si tratta del particolarissimo zoo di Chongqing, città nel sud-ovest del Paese asiatico, che fa felici gli animalisti.

Lehe Ledu Wildlife Zoo è il nome della rivoluzionaria struttura, che ribalta la consueta dinamica di ogni giardino zoologico del mondo, con gli animali in gabbia e le persone libere di gironzolare per scattare fotografie o girare video per immortalare la visita in un ricordo, come sappiamo bene tutti noi, che una volta nella vita ci siamo stati in un bioparco.

Ecco, ma come funziona il Lehe Ledu Wildlife? Presto detto: gli avventori vengono letteralmente rinchiusi all'interno di una garitta ambulante che percorre la riserva, sotto la severa raccomandazione di non avvicinarsi troppo alle sbarre di sicurezza per evitare che gli animali, incuriositi, li aggrediscano, come spiega Libero.