Yoga, frisbee o pilates ma in mezzo al mare Questa è l'estate degli sport d'acqua

C'è chi ama «passeggiare» sul mare piatto e godersi il paesaggio. E chi, all'opposto, non rinuncerebbe mai all'adrenalina delle onde, del vento e della velocità. E poi c'è chi si allena eseguendo esercizi in equilibrio su una tavola galleggiante e chi invece preferisce correre su e giù lungo la spiaggia. Al di là dei gusti una cosa è certa, con l'arrivo dell'estate tornano di moda gli sport sull'acqua. Che sia quella del mare, di un fiume o di un lago non importa: il caldo e le belle giornate permettono di allenarsi all'aria aperta, di divertirsi insieme ad altri appassionati e di abbronzarsi un po'. Nati soprattutto oltreoceano, la maggior parte degli sport acquatici e da spiaggia sono ormai diventati una sana abitudine anche per milioni di italiani che si cimentano con surf da onda, stand up paddle, kite surf e molte altre discipline. Tutte hanno in comune un elemento: l'acqua. E la possibilità di essere svolte in vacanza, ovunque ci si trovi, permettendo di non perdere la forma fisica acquisita durante i lunghi mesi invernali passati in palestra. Ma quali sono gli sport più amati dagli italiani in ferie? Ci sono sicuramente i grandi classici intramontabili, come per esempio il beach volley la versione della pallavolo sulla sabbia -, il beach tennis, il beach soccer o l'intramontabile jogging lungo la spiaggia. E poi ci sono le novità degli ultimi anni, in grado di conquistare sempre più appassionati in tutto il mondo. Lungo le nostre coste è facilissimo incontrare bagnanti che praticano sup, kite surf o surf da onda. Proprio come succede in California o perfino nelle remote Hawaii. Mentre cresce anche il movimento legato al sup yoga, al beach frisbee e al beach tchoukball. L'importante è mettere da parte la pigrizia ed entrare in un mondo fatto di acqua, sole e vento.