Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha minacciato che lo shutdown, il parziale blocco delle attività amministrative, potrebbe prolungarsi per "mesi o anni". Il numero uno della Casa Bianca lo ha detto durante una conferenza stampa al termine di un incontro con i rappresentanti dei Democratici, con cui non è riuscito a trovare un compromesso per “riaprire” le attività del governo federale. Il presidente repubblicano insiste sulla richiesta di 5,7 miliardi di dollari per il muro col Messico. Intanto 800mila dipendenti federali continuano a non percepire alcuno stipendio.