Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza a Caracas, nelle due manifestazioni contrapposte per sostenere da una parte Nicolas Maduro e dall'altra Juan Guaidò. "Maduro è rimasto completamente solo, sta vincendo la speranza di cambiare il Paese", ha detto il leader dell'opposizione e autoproclamato presidente ad interim del Venezuela. "Il colpo di stato è fallito", ha rilanciato invece il presidente che ha anche ringraziato il governo italiano per la solidarietà ricevuta. "Roma stia dalla parte del cambiamento", ha invece dichiarato Guaidò.