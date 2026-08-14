Il podio di Roberto Alessi: Sgarbi, Santoro, Siffredi

1. VITTORIO SGARBI

DOPO FERRAGOSTO LA PERIZIA PIÙ IMPORTANTE

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi si sta riprendendo poco alla volta dalla grave depressione. La data importante ora sarà il 18 agosto, perché il Ctu dovrà consegnare la sua relazione. Il consulente tecnico d’ufficio, è un esterno nominato dal giudice nel processo che lo ha visto coinvolto richiesto dalla figlia Evelina Sgarbi. Il giudice si è mostrato più che disponibile nell’ammettere che Sgarbi è più che capace di intendere e di volere, escludendo la necessità di un amministratore di sostegno, ma chiedendo comunque una perizia a un consulente.

2. MATTEO SANTORO

TRE MEDAGLIE E UN AMORE MATURO

Lo sport da giorni ha due nuove star, la tuffatrice Chiara Pellacani e Matteo Santoro che ha vinto nei tuffi un totale di tre medaglie: due d’oro e una di bronzo. Lei considera Matteo il suo fratellino: a soli 19 anni ha già un carattere che lo porterà molto lontano. Eha rivelato il suo fidanzamento con il tuffatore spagnolo Max Liñan con serenità ematurità. AParigi gli amici che vedevano la vicinanza con Stefano Belotti (con cui ha vinto il bronzo) «pericolosa» sono stati freddati: «Gossip inutili», ha detto Belotti, «Io non sono gay».

3. ROCCO SIFFREDI

APPARE IN UN FILM VENDUTO IN 25 PAESI

Il proverbio che dice che «il sesso vale di più di 100 cavalli che trottano» sembra riconfermato con il film Blue della regista Eleonora Puglia. Nel film c’è Rocco Siffredi nei panni un padre alle prese con una figlia che vuole fare porno. Forse grazie a Rocco, famoso in tutto il mondo, il film è stato venduto in 25 paesi, il più venduto dell’anno. Siffredi, nel frattempo, è tornato a fare porno perché si è reso conto che l’unico ambiente dove si sente assolutamente se stesso è quello. Pensare che aveva detto che non se la sentiva più.