La cintura (blu) di Michelle Hunziker

Se Giulio Berruti, il fidanzato diMichelle Hunziker (da inizio anno) ancora non lo sapesse, forse sarebbe il caso di informarlo. Con Michelle non bisogna mai lasciarsi ingannare dal dolce sorriso e dall’aria paciosa: dietro quella che sembra (ed è) una bionda mozzafiato si nasconde un’arma pericolosa visto che è una cintura blu di Karate Kyokushin, una disciplina estrema, tostissima.

Michelle si è avvicinata al Karate Kyokushin durante il lockdown, grazie all’exmarito Eros Ramazzotti anche lui appassionato. Da quel momento ha continuato ad allenarsi con costanza, affidandosi a un maestro molto conosciuto nel settore: Luigi Passamonte,

chiamato «Senpai Luigi». Il suo dojo, scuola, si trova in Franciacorta, all’Iron Dojo, palestranota nel mondo degli appassionati. «Senpai » è una parola giapponese utilizzata per indicare chi, in un determinato ambiente, possiede maggiore esperienza e anzianità, anche nello sport.

E allora forse comincio a spiegarmi una cosa che mi ha sempre colpito. Quando incontro Michelle, anche se è sola, mi appare assolutamente tranquilla. E dire che la sua popolarità potrebbe renderla un bersaglio facile per chiunque volesse avvicinarla. Evidentemente sa di poter contare anche su una preparazione niente male.

Il Kyokushin, infatti, non è esattamente una disciplina da prendere alla leggera. Gli allenamenti sono durissimi, il lavoro sul fisico èparticolarmente intenso: insomma, non proprio una passeggiata di salute.

Lei stessa racconta di considerarsi ancora all’inizio del percorso, nonostante siano trascorsi ormai cinque anni: «È un cammino, che mi darà molte soddisfazioni e legnate ». Ecco, sulle soddisfazioni siamo tutti d’accordo. Sulle legnate, invece, mi permetto di suggerire un po’ di prudenza. Anche perché il Kyokushin, per quanto duro, resta comunque una disciplina che condanna la violenza gratuita, ma non quella necessaria. Capito, Giulio? Stai in campana!