La scelta di Ornella

La notizia viene data per certa: Ornella Muti sarà una delle concorrenti di Ballando con le stelle e Milly Carlucci è al settimo cielo visto che ha in squadra anche Alessandro Matri, Noemi Bocchi e Aurora Ramazzotti. Ma i «bene informati» fanno i conti senza l’oste: Ornella Muti da settembre non potrà essere a «Ballando» per il semplice fatto che inizia a lavorare con Pupi Avati. Parlo della nuova serie televisiva di Pupi Avati, intitolata Gotico Padano e co-diretta con la figlia Mariantonia, le cui riprese sono già iniziate a giugno. Ornella non ha mai lavorato con Avati, «Ma lo considero un maestro e sono felice di recitare in un suo film».

Ballando può aspettare. A meno che non la convincano a fare «ballerina per una notte».