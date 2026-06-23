Estate, caldo record: attenzione al colpo di calore, ecco cosa fare per contrastarlo

L'Italia sta attraversando una lunga e intensa ondata di calore di matrice africana. In alcune zone si stanno raggiungendo facilmente anche i 40°C, e il risultato è un forte disagio e stress fisico, specie per i soggetti più fragili, come i bambini e gli anziani.

Il ministero della Salute invita la popolazione a fare attenzione ai colpi di calore, che possono comportare seri rischi e non devono essere sottovalutati. Per colpo di calore si intende quello stato fisico in cui il corpo umano viene esposto a temperature troppo elevate, unite a scarsa ventilazione e alto tasso di umidità. Trovarsi all'aria aperta oppure all'interno di un luogo chiuso non fa differenza.

La persona che viene colpita da questa condizione avverte un improvviso malessere generale, in cui prevale una forte stanchezza. I sintomi possono poi peggiorare in mal di testa, vertigini, confusione, nausea e vomito. Se la situazione peggiora, si può arrivare alla perdita di coscienza. A un attento esame, la pelle è calda al tatto e arrossata, mentre la temperatura corporea raggiunge i 40-41 gradi in poco tempo. Chiaramente un simile stato mette a rischio la salute degli organi interni, ecco perché ci sono casi in cui il rischio di morte diviene elevato.

Quando ci troviamo di fronte a un colpo di calore, si deve intervenire tempestivamente. La prima cosa da fare, come in ogni emergenza, è contattare il 118. A seguire, secondo le disposizioni della Croce Rossa Italiana, si deve provvedere a spostare la persona in un luogo ombreggiato e fresco, rimuovere parzialmente i vestiti e applicare panni umidi sulla pelle, favorendo anche la ventilazione con ciò che si ha a disposizione.

Se chi ha bisogno di aiuto è ancora cosciente, la si può incoraggiare a bere dell'acqua a piccoli sorsi per reintegrare liquidi. In queste fasi, fino all'arrivo dei soccorsi, è importante tenere sempre d'occhio la persona, così da notare subito eventuali cambiamenti.

Il ministero della Salute ha fornito alcuni consigli per cercare di prevenire i colpi di calore. Per prima cosa, è bene evitare l'attività fisica nelle ore più calde della giornata e, quando si decide di praticare sport, è più che mai necessario idratarsi. Anche le case e i posti di lavoro devono essere controllati: le finestre vanno schermate, e l'aria condizionata deve essere utilizzata in maniera corretta. È consigliato bere un litro e mezzo di acqua al giorno, e assumere cibi leggeri e freschi. La frutta è da prediligere: anche cinque porzioni al giorno.

Abiti in tessuto naturali, cappelli, occhiali

da sole e creme sono utilissimi quando ci troviamo all'aperto. Occhio anche agli animali: è sconsigliato portarli a spasso nelle ore più calde, mentre invece sono utilissimi gli impacchi umidi e freddi al bisogno.