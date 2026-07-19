Lettini rubati a Reggio Emilia, ritrovati in Albania dopo due anni

In una notte dell’estate 2024, improvvisamente, sono spariti circa 300 lettini da un circolo di Reggio Emilia (dove sono presenti piscina e palestra) per un valore molto elevato, si parla di circa 45mila euro. Che fine avranno fatto? Semplice, sono riapparsi in una spiaggia albanese di Capo Rodoni, non distante da Durazzo.

La storia del ritrovamento

Dall’altra parte dell’Adriatico, ecco tutti i lettini rubati sulla sabbia. Impossibile confondersi, sono proprio quelli di “Onde chiare” come recita la scritta su ognuno di essi. Già un anno fa, era l’estate 2025, un turista italiano in vacanza da quelle parti aveva notato l’anomalia segnalandola prontamente ai legittimi proprietari ma non c’è stato nulla da fare, quei lettini non sono mai tornati in Italia.

“Salutateci i nostri lettini”

Adesso, a un altro anno di distanza, il filmato che gira sui social come mostrato da un cliente in vacanza da quelle parti. “Se qualcuno va in vacanza a Capo Rodoni… ci saluti i nostri lettini! Sembra una battuta, invece purtroppo è tutto vero”, si legge sul post social condiviso per aumentarne la visibilità. “Denunce, avvocati in Italia e in Albania, traduzioni giurate, verifiche, tempo e soldi spesi per cercare di riportare a casa ciò che ci è stato rubato. Questo video, girato pochi giorni fa, mostra che quei lettini sono ancora nello stesso stabilimento balneare”, si legge ancora. “Vorremmo solo capire come sia possibile che un furto da 45.000 euro, con i beni individuati e documentati da oltre un anno, non abbia ancora trovato una soluzione. Magari questo video arriverà alla persona giusta”.

La denuncia

Come scrive il Resto del Carlino, i due titolari della struttura, Alberto Costoli ed Enrico Cavazzoni, hanno dato mandato all’avvocato Gianluca Dallari per avviare la procedura e avere indietro i lettini. "Abbiamo anche pensato di andare a riprenderli di persona – spiega Costoli – ma abbiamo deciso di seguire le vie legali avviando una causa.