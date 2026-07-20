SuperEnalotto, cercasi vincitore di oltre 596 mila euro

Mancano pochi giorni per riscuotere la vincita SuperEnalotto da 596.800,07 euro realizzata a Bari con una giocata di 2 euro e secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, il titolare della vincita avvenuta durante il concorso n. 77 di giovedì 14 maggio 2026 presso il punto di vendita Sisal non si è ancora presentato per la riscossione. La combinazione vincente è stata: 31 – 56 – 72 – 74 – 84 – 85 – J 18 – SS 34. Il possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora 23 giorni per riscuotere il premio perché i termini - che partono 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino – scadranno il prossimo mercoledì 12 agosto 2026.

É importante ricordare dove è stata riposta la ricevuta vincente che è un titolo al portatore. Chiunque sia in possesso del titolo e si presenti per la riscossione è considerato il vincitore. L’originale della ricevuta di gioco, ovvero l’attestazione cartacea della giocata, costituisce l’unico titolo di legittimazione per la riscossione della vincita e deve essere presentata integra e leggibile in ogni sua parte. I documenti da esibire per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal sono la carta d’Identità, il codice fiscale e la ricevuta della giocata vincente. Il titolare della vincita può presentarsi da solo per l’incasso senza accompagnatori, amici, notai o rappresentanti della banca dove farà accreditare il bonifico.

Da non dimenticare il codice Iban per l’accredito della somma. In nessun caso e in nessun momento l’Ufficio Premi Sisal consegnerà denaro in contanti. Le sedi dell’Ufficio Premi Sisal dove presentarsi per la riscossione sono a Milano in via Ugo Bassi, 6 o a Roma in via Sacco e Vanzetti, 89. L’orario di apertura è dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.

La riscossione della vincita deve avvenire entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale e il pagamento avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino, per le vincite superiori a 1 milione di euro, nei casi in cui l’importo è inferiore, il pagamento avviene entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta. Il titolare della vincita è tutelato dal rispetto della privacy e in nessun caso, a meno di sua specifica volontà, Sisal potrà comunicare la sua identità a terze parti.

Intanto nel concorso SuperEnalotto n. 115 di sabato 18 luglio la Bacheca dei Sistemi Sisal, grazie al sistema “DAMMI il 5 0032!”, ha realizzato 2 dei 5 “Punti 5”. Il sistema, composto da più integrali da 7 numeri con Superstar, del costo complessivo di 210 euro, suddiviso in 42 cedole da 5 euro ciascuna, ha totalizzato una vincita di 83.877,22 euro. Oltre ai due “Punti 5”, la struttura del sistema ha generato anche 5 “Punti 4” e 15 “Punti 2”, per una vincita a quota pari a 1.997,07 euro. Tutte le cedole vincenti sono state vendute in ricevitorie sparse in tutta Italia.

La combinazione vincente è stata: 1 – 28 – 52 – 62 – 79 – 86 – J 61 – SS 31. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 18 luglio ha assegnato 399.490 vincite. Il Jackpot di SuperEnalotto in palio per il concorso di martedì 21 luglio è salito a 197 milioni di euro.