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Trasporti, settimana di scioperi: oggi stop negli aeroporti, poi treni, navi e bus

Si parte oggi con lo sciopero di EasyJet e del personale di diversi scali italiani. Tra il 22 e il 28 luglio previste nuove agitazioni nel trasporto marittimo, ferroviario e locale, con possibili disagi per migliaia di viaggiatori

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Entra nel vivo oggi, martedì 21 luglio, la settimana degli scioperi nel settore dei trasporti. Da qui ai prossimi giorni aerei, navi, treni e trasporto pubblico locale saranno interessati da una serie di mobilitazioni che potrebbero creare disagi ai viaggiatori nel pieno dell’estate. Ad aprire il calendario è il trasporto aereo. Per l’intera giornata il personale navigante di EasyJet incrocia le braccia nell’ambito dello sciopero nazionale proclamato da Usb Lavoro Privato. Restano garantiti i collegamenti nelle fasce orarie protette, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, ma non si escludono ritardi e cancellazioni.

Sempre oggi sono previste altre agitazioni in diversi aeroporti italiani. A Milano Malpensa si fermano per 24 ore i lavoratori delle società di logistica Alha e Mle-Bcube. Sciopero per l’intera giornata anche per il personale di Sacal Gh all’aeroporto di Lamezia Terme. A Napoli e Salerno, invece, il personale di Gh Napoli e Sky Service si asterrà dal lavoro dalle 10 alle 14. A Palermo è previsto uno stop di 24 ore del personale di Uab Dat Lt, mentre negli aeroporti di Olbia e Alghero il personale di Geasar e Sogeaal sciopererà dalle 13 alle 17. Le proteste proseguiranno da mercoledì 22 luglio a giovedì 23 luglio, quando si fermeranno i dipendenti di Grandi Navi Veloci. Lo sciopero inizierà alle 12 di mercoledì e terminerà alle 11.59 di giovedì, con possibili ripercussioni sui collegamenti marittimi.

Alle 21 di giovedì 23 luglio scatterà invece lo sciopero nazionale del personale ferroviario e del trasporto merci su rotaia, proclamato da Cub Trasporti e Sgb. La mobilitazione terminerà alle 20.59 di venerdì 24 luglio. Ferrovie dello Stato e Italo comunicheranno l’elenco dei treni garantiti per la media e lunga percorrenza, mentre sui collegamenti regionali potranno verificarsi cancellazioni e variazioni. Sempre venerdì 24 luglio sono in programma anche tre scioperi del trasporto pubblico locale: a Salerno il personale di Sita Sud si fermerà dalle 9 alle 13, nelle Marche lo stop delle aziende del Tpl è previsto dalle 11 alle 15, mentre nell’area di Bari gli operatori di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici si fermeranno dalle 19.45 alle 23.45.

Le mobilitazioni continueranno sabato 25 luglio, con lo sciopero del personale Arst nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Gli ultimi appuntamenti del mese sono fissati per lunedì 27 luglio, con lo stop del trasporto pubblico locale a Savona dalle 10.15 alle 14.

15, e per martedì 28 luglio, quando per l’intera giornata sciopereranno i lavoratori di Toremar in Toscana. Per limitare i disagi, è consigliabile comunque verificare prima della partenza lo stato del proprio volo, treno o collegamento marittimo consultando i canali ufficiali delle compagnie di trasporto.

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