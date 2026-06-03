Acea, l'assemblea approva il bilancio 2025

Si è riunita oggi l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA SpA, in prima convocazione, che ha:

- approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione

del Consiglio di Amministrazione sulla gestione comprensiva della Rendicontazione

di Sostenibilità e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

legale. L’Assemblea ha, inoltre, preso atto del Bilancio consolidato che evidenzia un

utile netto di 481 milioni di Euro e un EBITDA pro-forma pari a circa 1,4 miliardi

di Euro;

- deliberato la destinazione dell’utile di esercizio 2025;

- approvato la prima sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda

sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui

compensi corrisposti;

- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione;

- nominato Alessandro Rivera Presidente.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2025

Tra i principali risultati:

• il Margine Operativo Lordo (EBITDA) pro-forma1 consolidato aumenta del 7% a 1.420 milioni di Euro (di cui circa il 96% dai settori regolati2).

• Gli Investimenti lordi raggiungono 1.531 milioni di Euro (+6% rispetto al 2024).

• Il rapporto PFN/EBITDA pro-forma3 si attesta a 3,28x, in miglioramento rispetto a 3,34x del 31 dicembre 2024 e al di sotto del limite inferiore della forchetta di guidance 2025 comunicata al mercato (3,4-3,5x).

DESTINAZIONE UTILE DI ESERCIZIO 2025

L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di ACEA SpA relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, pari a Euro 243.861.322,37 come segue:

• Euro 12.193.066,12 pari al 5% dell’utile, a riserva legale;

• Euro 255.057.488,40 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 1,20 attingendo per Euro 23.389.232,15 dagli utili portati a nuovo.

Il dividendo complessivo (cedola n. 27) sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2026, con stacco cedola il 22 giugno 2026 e record date il 23 giugno 2026. Alla data di approvazione del bilancio, le azioni proprie sono pari a 416.993.

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

L’Assemblea, ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98, ha approvato la prima sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione definendone i relativi compensi. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2028. L’elezione dei componenti dell’organo amministrativo è avvenuta con voto di lista, secondo le modalità stabilite all’articolo 15 dello Statuto Sociale.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione, che viene confermato nel numero di tredici componenti, risultano eletti:

• Alessandro Rivera, Barbara Marinali, Angelo Piazza, Fabrizio Palermo, Luisa Melara, Elisabetta Maggini e Nathalie Tocci, sulla base della lista presentata dal Socio Roma Capitale, titolare del 51% del capitale sociale di ACEA SpA che ha conseguito la maggioranza dei voti (il 65,32% circa delle azioni ammesse al voto);

• Ferruccio Resta e Patrizia Rutigliano, sulla base della lista presentata dal Socio Suez International SAS titolare del 19,33% del capitale sociale di ACEA SpA;

• Alessandro Caltagirone e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, sulla base della lista presentata dal Socio Fincal SpA, titolare del 3,05% del capitale sociale di ACEA SpA;

• Antonino Cusimano e Susanna Maria Invernizzi, sulla base della lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, titolare complessivamente dell’1,57% del capitale sociale di ACEA SpA.

Ai sensi della vigente normativa in materia e dello Statuto è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi.

Alessandro Rivera, Barbara Marinali, Angelo Piazza, Luisa Melara, Elisabetta Maggini, Nathalie Tocci, Ferruccio Resta, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Antonino Cusimano e Susanna Maria Invernizzi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti

dall’art. 148, comma 2, del TUF e dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020.Alessandro Rivera è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.