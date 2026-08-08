Energreen al fondo Ambienta. Benetton ora lancia la fase due

Nuova fase di crescita a trazione 21 Invest per Energreen. Dopo quattro anni di forte espansione, il gruppo vicentino specializzato nelle macchine per la manutenzione professionale del verde passa dal portafoglio di 21 Invest al fondo europeo Ambienta, che ne guiderà la seconda fase di sviluppo insieme al fondatore e ad Daniele Fraron. L’accordo di cessione e contestuale reinvestimento è stato raggiunto nella tarda serata di ieri e rappresenta una delle principali exit dell’anno nel private equity italiano.

Secondo quanto risulta, il valore dell’operazione si avvicinerebbe ai 300 milioni. Una cifra che consentirebbe a 21 Invest, il gruppo di investimento fondato da Alessandro Benetton (in foto) e attivo in Italia, Francia e Spagna, di rimborsare integralmente il fondo che aveva effettuato l’investimento. Non si tratta però di un disimpegno: la società ha deciso di reinvestire nell’operazione accanto ad Ambienta confermando la fiducia nelle prospettive di crescita dell’azienda.

Fondata nel 1999 a Pojana Maggiore (Vicenza) dalla famiglia Fraron, Energreen è leader nei settori forestale, fluviale, stradale e ferroviario distinguendosi per l’elevato contenuto tecnologico. L’azienda dispone inoltre di filiali dirette negli Stati Uniti, in Francia, Spagna e Germania. Quando 21 Invest è entrata nel capitale, nel giugno del 2022, l’obiettivo di Benetton era quello di accompagnare Energreen in un percorso di crescita internazionale e di rafforzamento organizzativo. Obiettivo che ha superato le aspettative: il fatturato è più che raddoppiato, da 58 milioni a 140 milioni grazie a una crescita internazionale che ha portato la quota di export dal 65 all’80% del giro d’affari. Mercato d’elezione, quello degli Stati Uniti con ricavi passati da 5 milioni agli oltre 32 milioni (stima 2026). Parallelamente è cresciuta anche la redditività: l’ebitda è triplicato, passando da 9 milioni a quasi 30 milioni, a testimonianza di una crescita accompagnata da un significativo miglioramento dell’efficienza operativa.

In parallelo, l’organico

è aumentato da 130 a oltre 230 dipendenti, con un forte investimento nelle competenze tecniche. Grande attenzione è stata dedicata anche alla formazione. Nel 2022 è nata la Energreen Academy per preparare giovani diplomati del territorio attraverso percorsi specialistici in ambito ingegneristico e tecnico. E sono proseguiti gli investimenti in ricerca e sviluppo con l’ampliamento del portafoglio di tecnologie proprietarie.

Con il passaggio ad Ambienta si apre ora una fase 2. Il fondo europeo raccoglie il testimone di un percorso che ha trasformato Energreen da eccellenza italiana a leader globale del settore e 21 Invest afferma la propria strategia industriale: entrare nel capitale di imprese ad alto potenziale, affiancare gli imprenditori nella crescita e creare valore attraverso internazionalizzazione e innovazione.