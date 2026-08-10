EasyJet tratta con Virgin. Nel mirino il codeshare

EasyJet avvia i colloqui con Virgin Atlantic, la compagnia aerea britannica specializzata nei collegamenti a lungo raggio controllata da Sir Richard Branson, per valutare una possibile collaborazione. A rivelarlo è il Times, secondo cui le due società avrebbero discusso di un rafforzamento degli accordi di codeshare e di interlinea, che consentirebbero ai passeggeri di combinare più facilmente voli operati dai due vettori. Secondo una fonte, i colloqui avrebbero riguardato anche i programmi fedeltà. Un’altra fonte, tuttavia, avrebbe ridimensionato proprio questa ipotesi, confermando invece le discussioni su codeshare e interlinea. EasyJet, Virgin Atlantic e Apollo (prossima controllante dell’ex low cost) non hanno commentato le indiscrezioni.

Il dossier assume particolare rilevanza alla luce dell’operazione annunciata nei giorni scorsi. EasyJet ha infatti accettato un’offerta di acquisizione da 5,7 miliardi di sterline da parte di Apollo, il colosso statunitense del private equity. Il fondo ha indicato proprio l’ampliamento delle collaborazioni con altre compagnie come una delle priorità strategiche per il futuro del vettore. Apollo considera infatti «esplorare opportunità di interline e codeshare» una delle direttrici dell’operazione.