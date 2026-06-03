Acea, il nuovo Cda conferma Fabrizio Palermo amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione di Acea si è riunito per la prima volta sotto la presidenza di Alessandro Rivera, nominato dall'assemblea degli azionisti tenutasi oggi e ha confermato quale amministratore delegato Fabrizio Palermo, che già riveste la carica di direttore generale. Lo rende noto Acea con un comunicato aggiungendo che Barbara Marinali è stata nominata vice presidente.

All'a.d sono stati conferiti "i poteri per la gestione ordinaria della società e del gruppo. Amministratore delegato e presidente condivideranno le attività funzionali alla definizione dell'orientamento strategico del gruppo e le valutazioni relative alle operazioni di carattere straordinario". Inoltre al presidente sono state riconosciute dal consiglio specifiche attribuzioni, tra cui quelle in materia di Corporate Governance e di comunicazione di carattere istituzionale.

Le prerogative del vicepresidente, si legge nella nota, comprendono "la supervisione delle attività volte ad assicurare il presidio e il monitoraggio del quadro regolatorio, curando i rapporti con l'Arera e rappresentando la società presso Utilitalia e le altre associazioni di settore".

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della società, ha accertato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Con riferimento ai requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance, cui Acea aderisce, l’organo amministrativo ha confermato i criteri di valutazione di cui alle lettere c) e d) della Raccomandazione 7 approvati dal precedente organo amministrativo e descritti nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2025. Il Consiglio si aggiornerà ad una prossima riunione per il completamento delle valutazioni in merito al possesso dei requisiti di indipendenza.

Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha, altresì, nominato Pier Francesco Ragni Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di ACEA S.p.A..