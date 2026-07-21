Akira Yamaguchi è il nuovo marketing director di Jti Italia

Il manager ha assunto l’incarico a partire da luglio 2026, portando nella divisione italiana oltre vent’anni di esperienza maturata all’interno del Gruppo e un percorso professionale internazionale sviluppato nelle aree Sales, Marketing, Innovazione e Sviluppo Prodotto.

«Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso in JTI Italia, un mercato dinamico e strategicamente importante per il Gruppo», ha dichiarato Akira Yamaguchi. «In una fase di continua evoluzione del mercato, il marketing svolge un ruolo fondamentale nel promuovere l’innovazione, rafforzare le competenze dell’organizzazione e sostenere una crescita sostenibile del business. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il team, mettendo a disposizione l’esperienza maturata nei mercati internazionali per supportare il continuo percorso di sviluppo di JTI Italia.»

Entrato in JTI nel 2000, Akira Yamaguchi ha ricoperto nel corso della sua carriera numerosi incarichi nelle aree Sales e Marketing. Nel 2013 si è trasferito a Ginevra, entrando a far parte del team Core Business Innovation. Nel 2017 è stato nominato E-Vapor Product Design Manager all’interno della divisione GRRP, contribuendo allo sviluppo di diversi nuovi dispositivi e-vapor.

Nel 2019 ha assunto il ruolo di T-Vapor Product Portfolio & Design Director, con la responsabilità dello sviluppo di una gamma di dispositivi HTP, tra cui Ploom X e AURA.

Nel 2023 è rientrato in Giappone per guidare l’organizzazione RRP Marketing, contribuendo in modo significativo alla recente crescita di Ploom nel mercato giapponese, prima di assumere l’attuale incarico in Italia.