Biesse presenta il Material Day Stone. Designer, artisti e buyer in dialogo nel rinnovato Biesse Stone Showroom di Gravellona Toce

Oggi, nel rinnovato Biesse Stone Showroom, si è svolto il Material Day Stone, primo grande evento pubblico in cui Biesse ha presentato la sua offerta per il settore lapideo. Designer, artisti, esperti di materiali e buyer italiani e internazionali si sono ritrovati in uno spazio dove tecnologia, competenza applicativa e cultura del materiale trovano espressione concreta. La giornata è stata costruita attorno a un'idea chiara: per comprendere il potenziale di una tecnologia occorre vederla all'opera e confrontarsi con chi la progetta e la usa quotidianamente. Il Material Day Stone ha rappresentato l'occasione per illustrare a un pubblico qualificato l'architettura con la quale Biesse si presenta oggi al mercato. Biesse Machinery Stone raccoglie l'offerta del Gruppo dedicata alla lavorazione della pietra, nata dall'integrazione delle tecnologie GMM nel portfolio Biesse. Dalla sede di Gravellona Toce, cuore di un distretto in cui la pietra è da sempre paesaggio e impresa, la Tecnologia GMM ha costruito una leadership mondiale, con migliaia di macchine installate in ogni continente. Una competenza specialistica che, all'interno di Biesse, trova oggi una scala ancora più ampia. Lo Showroom, spazio permanente dove le macchine sono operative, è il luogo in cui la proposta si traduce in esperienza diretta.

Roberto Selci - Presidente e Amministratore Delegato Biesse

Non una semplice vetrina, ma un ambiente di lavoro aperto al mercato, dove è possibile vedere i macchinari all'opera su materiali reali, valutarne le performance e confrontarsi con gli specialisti Biesse. "L'integrazione delle tecnologie GMM all'interno del portfolio Biesse Machinery Stone rappresenta un passo strategico fondamentale per il nostro Gruppo", ha dichiarato Roberto Selci, Presidente e Amministratore Delegato di Biesse. "Con il Material Day Stone inauguriamo una nuova stagione di vicinanza al mercato, portando una competenza che da Gravellona Toce è cresciuta fino a diventare un riferimento mondiale all'interno della visione globale di Biesse.. L'obiettivo è offrire ai professionisti della pietra soluzioni tecnologiche che coniughino precisione produttiva e flessibilità di design".

Interventi, demo e confronto tecnico

Il programma della giornata ha alternato interventi di alto profilo e dimostrazioni pratiche, con l'obiettivo di fornire sia una prospettiva culturale e progettuale sul futuro del settore, sia un contatto diretto con le soluzioni tecnologiche disponibili. L'artista e industrial designer Raffaello Galiotto ha illustrato le potenzialità delle tecnologie CNC nella lavorazione artistica e di design della pietra. Attraverso i suoi progetti Galiotto ha mostrato come la tecnologia possa trasformarsi in linguaggio progettuale, aprendo possibilità espressive non raggiungibili con i metodi tradizionali.

Francesca Zivelonghi, Event Manager di Marmomac, ha presentato le novità e le anticipazioni dell'edizione 2026 della fiera internazionale, in programma a Verona dal 22 al 25 settembre. Marmomac è per Biesse Machinery Stone un appuntamento strategico, e il Material Day Stone ha rappresentato anche un momento di confronto in vista della manifestazione.

Martina Cioci - Slabs Marketing Manager di Marazzi Group ha chiuso la serie di interventi con un'analisi delle dinamiche di mercato e delle recenti evoluzioni nei materiali e nelle applicazioni.

Nel pomeriggio lo showroom ha ospitato demo live, con gli esperti Biesse a disposizione per approfondimenti personalizzati, confronti tecnici e valutazioni di applicabilità rispetto alle esigenze produttive dei visitatori.

Il Material Day Stone ha confermato il ruolo del Biesse Stone Showroom di Gravellona Toce come punto di riferimento per il mercato lapideo, a livello nazionale e internazionale. L’esperienza industriale di Biesse e quella di GMM convergono in una piattaforma che mette a disposizione dei professionisti della pietra soluzioni concrete per le sfide produttive di oggi e di domani.