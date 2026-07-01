Flutter SEA presenta Futures, sostenibilità e innovazione ridisegnano l’impresa

Sostenibilità e innovazione ridisegnano l’impresa al centro di Futures, quinta edizione dell’ appuntamento promosso nella cornice di Palazzo Rondanini a Roma, da Flutter Southern Europe & Africa (SEA), la regione multi brand e multi mercato, parte di Flutter, che guida la crescita dei brand Sisal, Snai e PokerStars nei mercati di Italia, Turchia, Marocco, Francia, Spagna e Portogallo.

Futures è un importante un momento di confronto tra imprese, istituzioni e stakeholder sui temi che stanno ridisegnando il futuro dell'impresa, e confermano la volontà della nuova regione di contribuire al dibattito sull'innovazione, la sostenibilità e la competitività del Paese.

L’edizione 2026, dal titolo “Innovare l’impresa: futuri possibili tra responsabilità e trasformazione”, ha messo al centro della riflessione il ruolo dell’impresa in uno scenario caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche, nuove dinamiche geopolitiche e aspettative crescenti da parte di istituzioni, cittadini e stakeholder. Contesto complesso e stimolante in cui innovazione e sostenibilità non sono più percorsi distinti, ma elementi di una stessa strategia di crescita che integrare competitività, responsabilità, capacità di generare valore nel lungo periodo.

Ad aprire i lavori è stato Roberto Di Fonzo, ceo di Flutter SEA, che ha illustrato l’evoluzione e l’ambizione della nuova regione Southern Europe & Africa, sottolineando come innovazione, sostenibilità e capacità di integrare competenze ed esperienze diverse rappresentano i pilastri della strategia di crescita del Gruppo. Paolo Taticchi, professore di Strategy & Sustainability all’University College London School of Management ha invece approfondito il tema dell’evoluzione dei modelli d’impresa alla luce delle trasformazioni tecnologiche, dell’intelligenza artificiale, dei nuovi equilibri geopolitici e del ruolo sempre più strategico della sostenibilità come leva di competitività.

“Viviamo in un contesto di cambiamento accelerato e di nuove sfide sociali, in cui innovazione e sostenibilità devono procedere insieme e guidare un’unica traiettoria di sviluppo. In questo scenario, le imprese hanno la responsabilità di contribuire concretamente alla competitività dei sistemi in cui operano - ha sottolineato Roberto Di Fonzo -. Flutter SEA sta affrontando la sua evoluzione integrando questi elementi nella propria strategia di lungo periodo, per guidare crescita e leadership dei brand e dei mercati in cui opera e contribuire alla trasformazione del settore”.

Nel panel dopo gli interventi, moderato dalla giornalista Barbara Carfagna, Federico Ferrazza, direttore di Italian Tech e Green&Blue di Repubblica, ha dialogato con Camilla Folladori, chief Strategy officer di Flutter SEA, sulle prospettive di trasformazione delle organizzazioni che sono chiamate e impegnate a ripensare modelli di governance, processi decisionali e sviluppo delle competenze per affrontare un contesto in cui tecnologie emergenti e responsabilità d’impresa sono sempre più strettamente connesse.

Nel corso dell’evento è stato anche presentato il Positive Impact Report 2025, il primo bilancio di sostenibilità di Flutter SEA che racconta