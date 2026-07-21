Innovazione, Milano fa squadra per la tappa europea del Ces di Las Vegas

Milano ospiterà CES Unveiled Milan, tappa ufficiale europea di Road to CES che promuove CES - Consumer Electronics Show, il più importante evento fieristico mondiale dell'innovazione tecnologica promosso dalla Consumer Technology Association che si svolge ogni anno a Las Vegas e per la prima volta si terrà il 21 ottobre 2026 all’ Allianz MiCo - Milano Convention Centre ed anche per questo evento mondiale fa squadra con la firma, a Palazzo Marino, del Protocollo d’Intesa per la valorizzazione della città nella geografia globale dei grandi hub tecnologici.

L’accordo, sottoscritto da Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Comune di Rho, Fondazione Fiera Milano, Assolombarda, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Anitec-Assinform, Assintel - presente anche Matteo Zoppas, presidente di Agenzia ICE - impegna gli enti coinvolti a valorizzare Milano e la Lombardia come cuore europeo dell’innovazione ampliando la ricaduta pubblica e territoriale dell’evento fieristico coinvolgendo tutta la città attraverso un programma diffuso di iniziative e attività con un approccio condiviso dai soggetti firmatari e maturato nel confronto avviato da Fondazione Fiera Milano con le istituzioni e gli attori del territorio.

Il Protocollo lancia così una Call to Action a tutte le realtà scientifiche e tecnologiche per l’ideazione e la realizzazione di un Palinsesto diffuso di iniziative e attività che potranno svolgersi in città, su aree pubbliche, vie, location private e istituzionali tra il 16 e il 21 ottobre che dovranno essere coerenti con la manifestazione fieristica che fa parte del circuito di tappe europee con Parigi e Amsterdam, pensate per promuovere e far conoscere le startup europee, non solo al pubblico professionale, attraverso momenti di scouting e networking e programmi di mentoring e la partecipazione anche di startup selezionate di diversi settori: dalla salute digitale al luxury tech, dall’agritech, all’aerospazio.

"Siamo orgogliosi di ospitare CES Unveiled Milan - afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Questo appuntamento offre un'imperdibile occasione per rafforzare la reputazione e l'autorevolezza della città come polo di innovazione tecnologica a livello globale. Anche grazie alle iniziative e alle attività che saranno organizzate in città, il percorso di trasformazione digitale che Milano sta portando avanti con coraggio, ambizione e risultato si consoliderà. La tappa milanese infatti valorizza le sinergie e le collaborazioni esistenti tra grandi imprese che operano nel settore, start up, centri di ricerca, università e sistema fieristico alimentando l'ecosistema dinamico, scientifico e d'avanguardia, che vede Milano al centro e permette di restare aperta al nuovo, sperimentare e guardare al futuro".

“La nostra è la terra dove le idee nascono, diventano impresa, innovazione e crescita. Per questo il CES ha scelto la Lombardia e Milano. Perché qui si trova il più forte ecosistema italiano della tecnologia e uno dei più competitivi d'Europa - sottolinea il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana -. La Lombardia si conferma sempre più la casa delle idee, il luogo in cui la ricerca incontra l'impresa, il talento trova opportunità concrete. Regione Lombardia continua a sostenere con convinzione le filiere strategiche che riguardano l’innovazione, attraverso strumenti a supporto degli investimenti e un lavoro di regia in grado di valorizzare i singoli ecosistemi territoriali. Il protocollo sottoscritto dimostra la forza corale della Lombardia, cuore europeo dell’innovazione tecnologica”.

"Il Weekend dell’Innovazione è l’iniziativa con cui Rho contribuisce al percorso del CES Unveiled Milan, portando sul territorio occasioni di confronto, divulgazione e sperimentazione dedicate all’innovazione - spiega il sindaco di Rho Andrea Orlandi -. Ringrazio il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, per aver promosso un percorso capace di valorizzare anche i Comuni dell’area metropolitana e tutti i partner che hanno creduto in questa visione condivisa".

"L'arrivo di CES Unveiled a Milano è una straordinaria opportunità per consolidare il ruolo della nostra città e della Lombardia come punto di riferimento europeo per l'innovazione tecnologica - afferma il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti -. Fin dall’inizio abbiamo voluto come Fondazione che questo appuntamento non si limitasse agli spazi della manifestazione, ma coinvolgesse l'intera città e il territorio attraverso un palinsesto diffuso di iniziative aperte, partecipate e accessibili. In questo modo l'innovazione esce dagli spazi espositivi e diventa patrimonio condiviso, capace di coinvolgere cittadini, giovani, imprese, università e professionisti”.

“Ringrazio tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni della città che hanno fin da subito creduto in questa idea, aderendo al protocollo e contribuendo a valorizzare al meglio il territorio in occasione del CES - prosegue Bozzetti -. La scelta di Milano come tappa europea conferma la forza del nostro ecosistema, frutto della collaborazione tra istituzioni, imprese, mondo della ricerca e della formazione. È un riconoscimento internazionale che premia una città capace di attrarre i grandi appuntamenti globali e di trasformarli in occasioni di crescita per il territorio. Come Fondazione Fiera Milano siamo orgogliosi di contribuire a questo percorso, perché crediamo che le grandi manifestazioni debbano generare valore ben oltre i giorni dell'evento, favorendo nuove connessioni, diffondendo la cultura dell'innovazione e rafforzando il posizionamento internazionale di Milano e dell'Italia”.

Iniziativa di Fondazione Fiera Milano fortemente condivisa anche dal mondo delle imprese, del commercio e del terziario come rimarca Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Il Ces Unveiled Milan ha un valore particolare, perché raccorda e valorizza sviluppo digitale e sistema delle imprese, rafforza il posizionamento internazionale della nostra città anche sul fronte dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale rendendola più competitiva”.

Per Alvise Biffi, presidente di Assolombarda: “Milano è stata scelta perché esiste un ecosistema dell'innovazione fatto di imprese, università, startup, centri di ricerca e istituzioni che collaborano per trasformare la tecnologia in crescita e sviluppo. Qui hanno sede 22mila imprese manifatturiere, 173mila aziende dei servizi innovativi, il 22% delle startup innovative italiane e 8 atenei dove studiano 236mila studenti universitari. È un ecosistema che Assolombarda contribuisce a rafforzare anche attraverso forgIA, il progetto con cui accompagniamo le imprese nella valorizzazione dei dati industriali e nell'adozione dell'IA e con un impegno crescente sui nuovi fronti della Physical AI, destinata a integrare sempre più Intelligenza Artificiale e sistemi fisici nei processi produttivi".

Aggiunge Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza: “Il terziario è il settore che più ha saputo trasformarsi, facendo del digitale un'opportunità di sviluppo, dell'omnicanalità una strategia di crescita e dell'intelligenza artificiale un vantaggio competitivo. Confcommercio Milano aprirà le porte di Palazzo Castiglioni favorendo il dialogo tra aziende, startup e istituzioni e coinvolgerà, per l’evento, le imprese della città rendendo Milano sempre più attrattiva e competitiva a livello internazionale”.

E Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform, l’associazione di settore delle aziende del digitale e dell’elettronica di consumo in Italia aggiunge ancora: “Iniziative come questa favoriscono il dialogo tra istituzioni, imprese e ricerca, creando nuove opportunità di collaborazione in uno scenario in cui innovazione e tecnologie digitali sono sempre più determinanti per la competitività dei Paesi”.

“Siamo convinti che il lavoro congiunto con i partner coinvolti possa favorire una partecipazione sempre più ampia delle micro e piccole imprese ai processi di innovazione - sottolinea infinedi Assintel -. Come rappresentanti in Confcommercio delle imprese Ict e digitali italiane confermiamo la nostra piena disponibilità a contribuire“.