Investiti 200 milioni per raggiungere 186 MW

Edison ha completato il piano per il repowering dell'energia eolica in Abruzzo che ha previsto la ricostruzione dell'intero parco del gruppo nella Regione. Un intervento da 200 milioni che ha portato la capacità eolica installata in loco da 114 MW a 186 MW. Il piano ha previsto la sostituzione di 173 aerogeneratori con 47 turbine di ultima generazione, riducendo così del 73% il numero delle macchine presenti sui crinali montani e

aumentando, al tempo stesso, la produzione energetica. L'intervento rappresenta uno degli esempi più avanzati di repowering eolico mai realizzati in Italia: una evoluzione che ha consentito di aumentare la potenza installata di circa una volta e mezzo e la produzione energetica fino a 2,5 volte, riducendo contestualmente l'impatto visivo e ottimizzando l'utilizzo del suolo abruzzese. «Siamo stati pionieri in Italia nelle integrali ricostruzioni dei parchi eolici», ha commentato l'amministratore delegato Nicola Monti (in foto)

annunciando che il «modello sarà replicato in altre regioni, a partire da Campania, Puglia e Calabria». Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inaugurato ieri a Castiglione Messer Marino il nuovo parco eolico.