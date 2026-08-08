FS punta 2 miliardi sulla Parigi-Londra

Ancora una volta l’alta velocità italiana supera i confini nazionali e si proietta nel cuore dell’Europa, mettendo a segno un’operazione da due miliardi di euro.

Attraverso Trenitalia France, il Gruppo Fs ha infatti annunciato un maxicontratto per la fornitura di 19 nuovi treni ad alta velocità realizzati da Hitachi Rail. Un maxi ordine destinato a rivoluzionare i collegamenti continentali, potenziando tratte già consolidate come la Parigi-Lione, la Parigi-Milano e la Parigi-Marsiglia, ma soprattutto ponendo le basi per la grande sfida del futuro: la nuova rotta transfrontaliera tra Parigi e Londra, con avvio confermato entro il 2029, quella che promette di sfidare il monopolio di Eurostar.

Questo nuovo accordo non rappresenta però soltanto un’espansione industriale, ma è il simbolo di un’Italia

che esporta la qualità dei propri servizi e il proprio know-how operativo oltreconfine. Senza contare che l’impatto di questa nuova commessa sarà evidente anche sul piano occupazionale: con la creazione di circa duemila posti di lavoro distribuiti tra Italia, Francia e Regno Unito, coinvolgendo l’intera filiera industriale.

Un tassello fondamentale che consolida anche la partnership strategica tra Fs e il fondo Certares, gettando le basi per un’infrastruttura continentale sempre più integrata. A tal proposito, Greg O’Hara, fondatore di Certares, è convinto che combinando «l’eccellenza operativa del Gruppo FS con i nostri asset globali di distribuzione dei viaggi riusciremo a costruire una piattaforma internazionale di alta velocità ferroviaria di livello mondiale». Inoltre, come sottolineato

dal nuovo ad di Fs, Gianpiero Strisciuglio, questo ordine costituisce «un passaggio cruciale per rafforzare la presenza in un mercato chiave come quello francese e per sostenere servizi sempre più efficienti e sostenibili». I nuovi convogli e il polo di manutenzione a Maisons-Alfort Pompadour rappresentano gli elementi cardine per concretizzare la visione della «Metropolitana d’Europa», una rete su binari pensata per unire le grandi capitali in modo capillare che dovrebbe essere completata entro il 2040. E, in questa visione, Fs gioca e continuerà a giocare un ruolo strategico, essendo già presente in Francia, Spagna, Germania, Grecia, Belgio Olanda e Regno Unito.