Il nuovo HONOR Magic V6 debutta nei WINDTRE Store

Disponibile da domani nei WINDTRE Store, in anteprima per i clienti WINDTRE, il nuovo HONOR Magic V6, lo smartphone pieghevole che coniuga innovazione, design ed eleganza. Con questa novità, WINDTRE porta per prima nei propri negozi uno dei foldable più attesi dell’anno, confermando il ruolo degli Store come punto di riferimento per scoprire e acquistare le tecnologie più innovative. Il nuovo foldable di HONOR arriva nei negozi WINDTRE con offerte vantaggiose, pensate per rispondere al meglio alle esigenze di connettività, produttività e intrattenimento. In particolare, i nuovi clienti potranno acquistare HONOR Magic V6 in abbinamento ad un’offerta con Giga illimitati in 5G a 50,99 euro in più al mese, con finanziamento e anticipo zero.

Anche i già clienti avranno la possibilità di avere il nuovo smartphone con finanziamento a partire da 60,99 euro al mese in più sulla propria offerta ed anticipo zero. Inoltre, per supportare chi cerca un dispositivo evoluto, versatile e adatto all’utilizzo in mobilità HONOR Magic V6 è disponibile anche per i Professionisti e Piccole Medie Imprese. Per i Clienti Partita IVA è disponibile il nuovo foldable Honor Magic V6 in vendita a rate con un canone mensile di 34,99 euro in più al mese ed un anticipo di 159,99 euro in abbinamento all’offerta Professional World Plus. Il nuovo Honor è disponibile anche per i clienti Business, tramite l’agente di fiducia.

Con Giga e minuti dell’offerta Super Unlimited è possibile avere il nuovo smartphone a partire da 45 euro in più al mese ed anticipo zero. HONOR Magic V6 è un pieghevole ultra-sottile dalle caratteristiche all’avanguardia: con uno spessore di appena 4 mm da aperto e un peso a partire da 219 g, offre un ampio display interno da 7,95 pollici. A completarne il profilo, una batteria da 6.660 mAh, un comparto fotografico evoluto, con una fotocamera con sensore da 50 megapixel, pensato per scattare immagini ad alta qualità con una risoluzione fino a 9216x6912 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel.

La disponibilità di HONOR Magic V6 nei WINDTRE Store conferma l’impegno dell’azienda nel rendere accessibili ai propri clienti le tecnologie più innovative, attraverso offerte dedicate e il supporto qualificato degli Assistant in negozio, veri e propri punti di riferimento sul territorio per consulenza, assistenza e servizi digitali evoluti.