PokerStars annuncia l’arrivo del Sunday Million in formato live al Casinò di Campione d’Italia con un evento speciale che arricchisce il calendario della stagione di poker sportivo live in Europa. Il torneo si terrà dal 2 al 12 ottobre prossimi nella PokerStars Live Room del Casinò affacciato sul suggestivo scenario del Lago di Lugano, con un montepremi garantito di 1 milione.

In occasione del 25° anniversario del marchio e sull’onda del successo che negli anni ha reso il Sunday Million il torneo simbolo del poker online, PokerStars, a distanza di 9 anni dal Sunday Million Live ospitato a Rozvadov, ha deciso di celebrarne la storia portandolo nuovamente dal digitale ai tavoli live, introducendo una nuova formula di partecipazione: per la prima volta in Italia sarà possibile partecipare al Day 1 anche in modalità online.

“Siamo lieti di annunciare che, per la prima volta in Italia, il Sunday Million diventa Live, a Campione. L’evento celebra ciò che rende unica la nostra community: passione, determinazione e spirito di competizione. Allo stesso tempo, rappresenta al meglio la nostra visione di integrazione tra online e live - ha detto Germano Martucci, PokerStars Italy customer acquisition director -. Vogliamo che ognuno si senta parte di qualcosa di speciale, partecipando a un evento che riunisce giocatori provenienti da tutto il mondo e tutte le realtà, superando confini geografici e digitali”.

Modalità di partecipazione e calendario

Il programma live prevede 9 giorni di gioco, dal 2 al 12 ottobre, con Day 1 a partire dal 2 al 4 e dal 7 al 9 ottobre, per poi proseguire con Day 2 A e B il 10 ottobre, fino al coronamento del vincitore, il 12 ottobre. A questi si aggiungono tre Day 1 online, in programma tutte le domeniche a partire dal 13 settembre, in concomitanza con l’Italian Championship of Online Poker - uno degli appuntamenti più rilevanti del poker online italiano per prestigio, montepremi e livello competitivo. Come per l’anno scorso, i vincitori di alcuni eventi selezionati parteciperanno al tavolo Icoo Grand Final Live, che si terrà durante il Sunday Million a Campione d’Italia.

Il buy-in è di 250 euro per ciascun Day 1, sia online che live. Tutti i Day 1 termineranno nel momento in cui saranno rimaste in gioco il 12,5% delle entries. I giocatori ancora in gioco al termine dei Day 1 dovranno presentarsi al Casinò di Campione il 10 ottobre, giornata in cui si svolgerà unicamente il Day 2. Chi supera il Day 1 mantiene lo stack accumulato, accede automaticamente alla zona premi e ha una vincita minima garantita di 500 euro.

I qualificati dai Day 1 live riceveranno i premi secondo le procedure del Casinò di Campione d’Italia; i qualificati dai Day 1 online riceveranno immediatamente 500 euro sul conto gioco; eventuali vincite aggiuntive saranno corrisposte successivamente dal Casinò, al netto di tale importo. La partecipazione al Day 2 è personale, non cedibile e non rimborsabile. I giocatori ancora in gioco al termine dei Day 1 online che non si presenteranno a Campione il 10 ottobre non parteciperanno al Day 2 e perderanno qualsiasi diritto a ulteriori premi.

I giocatori eliminati durante un Day 1 potranno iscriversi ai successivi, mentre chi sarà ancora in gioco al termine di uno dei Day 1 non potrà partecipare ad altri Day 1. Il Day 2 live ripartirà dal livello di gioco più basso tra quelli con cui sono terminati tutti i Day 1, sia live che online.