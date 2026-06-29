Terme De Montel Milano incontra la magia di Candlelight® e si illumina di musica e nuove emozioni

Nel cuore della città, là dove una sorgente termale risale dalle profondità del sottosuolo e il ritmo urbano sembra rallentare, Terme De Montel Milano apre le sue porte a una nuova esperienza immersiva in cui musica, cultura e atmosfera si incontrano.

Nasce così una collaborazione speciale con Candlelight®, la celebre serie di concerti a lume di candela prodotta da Fever, piattaforma tecnologica leader mondiale nella scoperta di esperienze culturali e intrattenimento dal vivo, che entra a far parte della programmazione estiva 2026 delle Terme con due appuntamenti esclusivi.

Alle Terme De Montel Milano l'atmosfera non è mai soltanto una cornice: è parte integrante dell'esperienza. L'acqua termale, l'architettura storica delle ex Scuderie, la luce che cambia nel corso della giornata e il silenzio inatteso che si trova a pochi passi dal centro della città contribuiscono a creare un luogo capace di trasformarsi continuamente e di accogliere forme sempre nuove di benessere e scoperta.

In questa prospettiva si collocano le serate dedicate a Candlelight®: due appuntamenti che entrano in dialogo con gli ambienti, amplificandone la dimensione più intima e suggestiva.

Nelle due serate in programma, che si svolgeranno nell'area "Parco", migliaia di candele ridisegneranno lo spazio, accompagnando il pubblico in un'esperienza di ascolto diversa, in cui il concerto non si osserva soltanto ma si attraversa, intrecciandosi con l'acqua, il silenzio e la percezione del luogo.

La collaborazione si inserisce in una programmazione in costante evoluzione, che vede Terme De Montel Milano sempre più come destinazione aperta alla città e alle sue forme culturali contemporanee. Un approccio che valorizza Milano come territorio di esperienze diffuse, accessibili e immersive.

Il programma propone due appuntamenti dedicati alle grandi icone della musica internazionale, reinterpretate in chiave acustica e immersiva: un viaggio sonoro che attraversa generazioni e immaginari condivisi.

Due serate per quattro appuntamenti: Giovedì 2 luglio Candlelight Open Air: Queen vs ABBA - ore 20:30 Candlelight Open Air: Coldplay vs Imagine Dragons - ore 22:30 Giovedì

6 agosto Candlelight Open Air: Queen vs ABBA - ore 20:30 Candlelight Open Air: Coldplay vs Imagine Dragons - ore 22:30 Sarà comunque possibile la fruizione del Parco Termale a prescindere dalla partecipazione all’evento.