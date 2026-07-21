Blackout estivi, quando spetta l'indennizzo automatico in bolletta

Le elevate temperature registrate in questo periodo e il conseguente incremento dei carichi energetici hanno sollecitato le infrastrutture di rete in diverse aree del Paese, facendo registrare interruzioni della fornitura, a volte anche di lunga durata.

Restare senza corrente per diverse ore, tuttavia, non significa soltanto dover fare i conti con il disagio provocato dal blackout. In determinate circostanze, infatti, le interruzioni prolungate della fornitura possono dare diritto a un indennizzo automatico direttamente in bolletta. Si tratta di una tutela prevista dalle regole fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), ancora poco conosciuta da molti consumatori. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.

Quando spetta l'indennizzo

L'indennizzo non è previsto per qualsiasi interruzione della fornitura. Il diritto sorge soltanto quando un blackout non programmato supera i tempi massimi di ripristino stabiliti dall'Arera. Tali limiti non sono identici in tutto il territorio nazionale. La durata massima dell'interruzione varia infatti in funzione delle caratteristiche della rete elettrica e della tipologia del Comune interessato, secondo gli standard di qualità fissati dall'Autorità. Per le utenze domestiche in bassa tensione, l'indennizzo automatico scatta dopo 8 ore nei grandi Comuni e 12 ore nei piccoli, con rimborsi che crescono progressivamente nel tempo.

Quando questi limiti vengono superati, il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, il cui importo aumenta progressivamente in base alla durata del blackout. Per le utenze domestiche il rimborso parte da un importo base e cresce con il protrarsi dell'interruzione, fino a raggiungere, nei casi previsti dalla disciplina vigente, un massimo di 300 euro.

Rimborso automatico

Un elemento importante è che il consumatore non deve presentare alcuna richiesta. Se ricorrono le condizioni previste dalla normativa, l'indennizzo viene riconosciuto automaticamente dal distributore e accreditato nella prima bolletta utile emessa dal proprio venditore di energia elettrica. Dopo un'interruzione particolarmente lunga è quindi opportuno controllare le bollette successive, per verificare che il rimborso sia stato effettivamente riconosciuto.

Quando non spetta

Non tutte le interruzioni danno diritto all'indennizzo. Restano escluse, ad esempio, le sospensioni della fornitura programmate e comunicate preventivamente per consentire lavori di manutenzione sulla rete, così come le interruzioni dovute a eventi eccezionali o a cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla disciplina dell'Autorità. Il rimborso non spetta inoltre se non si è in regola con i pagamenti delle bollette.

Se l'accredito non arriva

Se, pur ricorrendo le condizioni previste, l'indennizzo non compare in bolletta, il primo passo consiste nel presentare un reclamo al proprio fornitore di energia elettrica.

Qualora la contestazione riguardi aspetti tecnici, come la durata dell'interruzione o i tempi di ripristino della fornitura, sarà il venditore a interfacciarsi con il distributore competente. Se il problema non viene risolto, il consumatore può rivolgersi allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente, oppure ricorrere agli strumenti di conciliazione messi a disposizione dall'Arera.

Indennizzo e risarcimento non sono la stessa cosa

L'indennizzo automatico non va confuso con l'eventuale risarcimento dei danni. Se il blackout ha provocato, ad esempio, il deterioramento degli alimenti conservati nel frigorifero o nel congelatore, oppure il danneggiamento di apparecchi elettrici a causa di sbalzi di tensione, il consumatore può valutare la possibilità di chiedere il risarcimento del danno. Si tratta, però, di una tutela diversa, che richiede la dimostrazione del pregiudizio subito.

L'indennizzo automatico, invece, prescinde dalla prova del danno ed è collegato esclusivamente al mancato rispetto degli standard di qualità del servizio.

Una tutela da non trascurare

Le interruzioni della fornitura elettrica rappresentano un disagio che, soprattutto durante la stagione estiva, può avere conseguenze rilevanti per famiglie e attività economiche. La normativa prevede però una tutela economica quando il servizio non viene ripristinato entro i tempi fissati dall'Autorità.

Per questo motivo, dopo un blackout particolarmente prolungato, è sempre consigliabile verificare le bollette successive e controllare se sia stato

riconosciuto l'indennizzo automatico spettante. Un diritto che molti utenti ancora non sanno di poter esercitare, ma che può tradursi in un rimborso significativo quando il servizio non rispetta gli standard di qualità previsti.