"Corri o muori" reinventa la commedia a mano armata

È tornata l'avventura al femminile, con una serie che un miscuglio divertente e riuscito di diversi generi. Come se qualcuno avesse shakerato assieme Thelma & Louise, John Wick e Nikita. Il 15 luglio sulla piattaforma Prime Video sono usciti tutti gli 8 episodi che compongono la prima stagione di Corri o muori (una comedy-action angloamericana) creata da Tessa Coates e con protagoniste la premio Oscar Octavia Spencer e Hannah Waddingham (la meravigliosa Rebecca Welton di Ted Lasso).

La trama è rutilante. Judith (Waddingham, nella foto), in arte Whiptail, è una professionista dei lavori di pulizia: intesi come killeraggio a livello internazionale. Da quasi trent'anni lavora per un'agenzia privata, con base a Londra. Per tutta la sua lunga carriera è stata una professionista dell'omicidio: attenta alle ferree regole dell'agenzia. Ora però è diventata un po' più distratta più artistica, rischia troppo. Debbie (Spencer) è americana, ma vive anche lei a Londra da quando ha conosciuto il marito David, deputato, con l'ambizione di diventare Primo ministro.

Judith e Debbie sono migliori amiche da sempre, ma c'è un piccolo dettaglio: Debbie crede che Judith sia una contabile forense, e non ha la minima idea del fatto che abbia ucciso più gente del colera.

Una sera, però, crolla tutto durante un party vip: Judith ci va perché deve uccidere un noto riciclatore di denaro sporco, nonché organizzatore della festa per conto del proprio ente benefico di copertura; Debbie ci va per accompagnare il marito impegnato a farsi vedere nell'alta società. Ma qualcosa va storto, c'è anche un altro killer in azione e la festa diventa un bagno di sangue. Ci resta secco anche il marito di Debbie e le due donne devono iniziare una rocambolesca fuga. Che è anche la scusa per mettere nelle scene anche alcuni dei luoghi più belli d'Europa.

La serie è leggera e divertente, piace al pubblico maschile per la parte spara spara, a quello femminile per la coppia di amiche e l'umorismo. Non sarà l'oggetto più innovativo del teleschermo, ma è perfetta per l'estate.