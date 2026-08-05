“Doc - Nelle tue mani”, Luca Argentero lascia la serie? Cosa succede

La notizia è di quelle che fanno tremare i fan: Luca Argentero è pronto a lasciarela fiction dei record “Doc – Nelle tue mani”. Dopo quattro stagioni e la quinta in cantiere, l’attore è pronto a passare il testimone di protagonista della popolare serie Rai. La notizia è stata data in via ufficiale dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, che rispondendo all’Adnkronos ha spiegato: “Il suo passaggio di testimone avverrà in modo graduale, rispettoso dei tempi narrativi e delle esigenze artistiche e personali dell’attore”.

La quarta stagione

Dunque nessun cambio di programma improvviso. I telespettatori ritroveranno Argentero nei panni del primario di Medicina Andrea Fanti anche nella quarta stagione. I nuovi episodi (sedici trasmessi in otto serate) andranno in onda in prima serata su Rai1 a partire da giovedì 24 settembre e nella nuova stagione si affronteranno temi di strettissima attualità come la crisi della sanità pubblica, tra tagli ai reparti e la carenza di personale. “Nella quarta stagione Argentero tornerà ancora una volta da grande protagonista,circondato dai tanti colleghi che con lui hanno costruito un successo straordinario”, ha dichiarato Ammirati, che ha avuto parole di grande stima per l’attore: “Vorrei innanzitutto sottolineare la grande importanza che Luca Argentero riveste nello star system di Rai Fiction e, naturalmente, nel mondo di ‘Doc’, dove il suo ruolo è centrale e profondamente legato all’identità della serie”.

Il futuro di Argentero

I cambiamenti più importanti arriveranno con la quinta stagione di “Doc – Nelle tue mani”. La direttrice di Rai Fiction ha specificato che la sceneggiatura della serie - che andrà in onda nel 2027 - è ancora in lavorazione ma “sarà una stagione ricca di sorprese, per certi versi rifondativa sul piano narrativo”. Luca Argentero ci sarà ma con un ruolo più defilato e meno da protagonista: “Doc continuerà a valorizzare il suo protagonista, che ci accompagnerà sicuramente e il suo passaggio di testimone avverrà in modo graduale, rispettoso dei tempi narrativi e delle esigenze artistiche e personali dell’attore”. Nel frattempo l’attore si gode le vacanze estive con la sua famiglia lontano dai pettegolezzi.l