"Finanziamo la guerra contro la nostra libertà". La Germania si accorge di avere un problema con l'islamismo

La Germania si sta svegliando da un lunghissimo torpore e sembra accorgersi di avere un grave problema al proprio interno, di essersi esposta eccessivamente all'islamismo radicale. Insieme alla Francia è uno dei Paesi europei che ha subito il maggior numero di attentati di questa matrice, ma la sinistra ha fatto in modo di tutelare e di giustificare l’immigrazione. Tuttavia, ora il Paese sembra essere arrivato a un punto di svolta in cui sta riconsiderando le sue politiche, una sorta di presa di coscienza che sta investendo anche la sinistra radicale del Paese.

È di ieri la notizia che, secondo gli investigatori tedeschi, Hamas era pronta a colpire in Europa in occasione dell’anniversario del pogrom israeliano del 7 ottobre 2023. Pare che fosse già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco, che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025. Ma il dibattito in Germania è più acceso che mai sul tema e come riportato dalla Bild, nel corso di un talk l’esperta Güner Balci, delegata all'integrazione di Berlino-Neukölln, ha dichiarato di essere allarmata per la presenza in Germania di “giovani uomini che sembrano usciti dal Medioevo, con una visione dei ruoli di genere del tutto retrograda”. Una visione figlia degli insegnamenti islamici della Sharia, il più delle volte, che le comunità islamiche più chiuse, refrattarie a qualunque integrazione, cercano di portare nella cultura occidentale. “È una vera e propria importazione del patriarcato. Nelle scuole si mettono in guardia le bambine contro il rischio di matrimoni forzati prima che partano per i Paesi d'origine”, ha spiegato ancora Balci, fornendo uno spaccato di “nuova società” tedesca che non può lasciare indifferenti.

Secondo il reporter dell'Ard, Sascha Adamek, in Germania ci sarebbero circa un milione di musulmani sia vulnerabile alla radicalizzazione. “L'assurdità è che stiamo finanziando noi la guerra contro la nostra stessa libertà”, ha dichiarato il giornalista. In questa discussione, l’intervento della deputata dei Verdi del Bundestag Lamya Kaddor è quello che ha maggiormente colpito: “In Germania abbiamo un problema con l'islamismo”.

Sentir pronunciare queste parole da quello schieramento politico non è così comune: in Italia, per esempio, non sono ancora state pronunciate e si attende che venga fatto, soprattutto perché anche il nostro Paese è evidente che abbia un problema in tal senso. Il rischio è che quando l’Europa intera prenderà coscienza del rischio che corre potrebbe essere troppo tardi per porvi rimedio.