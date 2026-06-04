Trump fissa la linea rossa: la guerra con l'Iran ripartirà solo se cadranno soldati americani

La guerra non è davvero finita, ma Donald Trump sembra aver deciso quale sia il limite oltre il quale gli Stati Uniti torneranno a combattere apertamente contro l'Iran. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe confidato ai propri collaboratori che prenderebbe in considerazione la fine della fragile tregua soltanto nel caso in cui Teheran uccidesse militari statunitensi. Una posizione che fotografa il delicato equilibrio raggiunto dopo mesi di scontri e che, al tempo stesso, racconta la volontà della Casa Bianca di evitare una nuova escalation regionale.

Dietro questa scelta non c'è soltanto una valutazione militare. Washington deve infatti gestire una situazione estremamente complessa: i continui incidenti nel Golfo, le tensioni con Israele, il dossier nucleare iraniano e una crescente pressione interna, con il Congresso che nelle ultime ore ha mostrato segnali di insofferenza verso un coinvolgimento militare prolungato. In questo contesto, la strategia di Trump sembra puntare a una sorta di "contenimento armato", accettando episodi limitati di ostilità pur di scongiurare una guerra totale.

La dottrina della soglia minima

Le indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal descrivono un presidente intenzionato a mantenere il cessate-il-fuoco anche di fronte a provocazioni circoscritte, purché non comportino vittime tra le forze armate americane. La valutazione dell'amministrazione sarebbe che una ripresa delle operazioni su larga scala rischierebbe di trascinare nuovamente gli Stati Uniti in un conflitto regionale dagli esiti imprevedibili.

Nelle ultime settimane, infatti, la tregua è stata più volte messa alla prova da lanci di droni, attacchi missilistici e scontri indiretti tra le rispettive aree di influenza. Gli episodi hanno aumentato la pressione politica su Trump, ma non abbastanza da convincerlo a riaprire il fronte bellico. La convinzione della Casa Bianca sarebbe che una certa dose di instabilità sia preferibile a una nuova campagna militare che potrebbe coinvolgere direttamente altri attori regionali e mettere ulteriormente a rischio la sicurezza dello Stretto di Hormuz.

La linea rossa, dunque, rimane una sola: il sangue americano. Solo la morte di soldati statunitensi costituirebbe, secondo le fonti citate dal quotidiano economico, il casus belli capace di far ripartire l'offensiva.

Il peso del Congresso e dell'opinione pubblica

La prudenza della Casa Bianca arriva mentre a Washington cresce il dibattito sui poteri di guerra del presidente. La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che punta a limitare la prosecuzione delle operazioni militari contro l'Iran senza una specifica autorizzazione del Congresso, un segnale politico significativo anche se l'efficacia pratica del provvedimento resta incerta.

Negli ambienti repubblicani è aumentato il timore che una guerra lunga possa trasformarsi in un costo politico ed economico difficilmente sostenibile, soprattutto in una fase in cui l'opinione pubblica americana appare sempre più diffidente verso nuovi impegni militari in Medio Oriente. Anche per questo motivo Trump avrebbe preferito congelare diverse opzioni offensive già nei mesi scorsi, lasciando spazio ai tentativi di mediazione sostenuti dai Paesi del Golfo e dai canali diplomatici indiretti con Teheran.

Tra diplomazia e rischio di escalation

La scelta di mantenere in vita il cessate il fuoco si intreccia con il più ampio negoziato sul programma nucleare iraniano e sulla sicurezza delle rotte energetiche del Golfo Persico. Secondo le ricostruzioni della stampa americana, l'amministrazione starebbe lavorando a una possibile intesa che permetta di congelare il conflitto e riaprire gradualmente il dialogo, anche se le distanze tra Washington e Teheran rimangono profonde.

Il problema è che la tregua resta estremamente fragile.

Gli episodi di violenza continuano a verificarsi e ogni incidente rischia di alterare il delicato equilibrio costruito negli ultimi mesi. Attacchi contro infrastrutture civili o militari nell'area del Golfo hanno già dimostrato quanto sia sottile il confine tra una crisi controllata e una nuova escalation regionale.