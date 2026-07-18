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Cronaca nera |Milano Marittima

Bambina di 4 anni annega nella piscina di un hotel

In un hotel di Milan Marittima anngea una bimba di 4 anni, carabinieri e 118 presenti sul luogo dell'incidente

Bambina di 4 anni annega nella piscina di un hotel
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Un'altra bimba, questa volta di 4 anni, è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio.

Si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino.

"Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città. Una bambina di soli quattro anni ha perso la vita in un tragico incidente a Milano Marittima - scrive sui social il sindaco di Cervia Mirko Boschetti - In questo momento di grande dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori e a tutti i familiari.

È difficile trovare parole che possano alleviare il dolore di una perdita così immensa, ma a nome personale e dell’intera città esprimo tutta la vicinanza possibile ai familiari".

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza.

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