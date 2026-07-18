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Cronaca nera |Milano

Si tuffa per salvare il nipote nell'Adda e annega. Gravissimo il piccolo di 4 anni

Si tuffa nelle acque del fiume Adda, a Milano. Tutto per salvare il nipote di 4 anni, ma non riesce più ad emergere (a quanto pare per un malore). Il bimbo gravissimo in ospedale

Si tuffa per salvare il nipote nell'Adda e annega. Gravissimo il piccolo di 4 anni
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Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano (Milano), in località Golfo Rivolta, e i vigili del fuoco, che hanno diffuso la notizia, stanno cercando di recuperarne il corpo.

La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua ma nel tentativo è annegato, forse per un malore.

L'uomo era in compagnia del fratello e il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Il fratello è sotto choc. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri che stanno cercando di capire quanto è accaduto.

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