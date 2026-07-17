Tragedia per Silvio Baldini: a 30 anni è morta la figlia Valentina

Un gravissimo lutto ha colpito Silvio Baldini, l’attuale commissario tecnico ad interim della Nazionale di calcio e titolare dell’Under 21. A causa di una malattia che aveva sin dalla nascita, una grave tetraparesi spastica, è morta all’età di 30 anni la figlia Valentina.

La nota di cordoglio del Perugia

“AC Perugia Calcio esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini, attuale c.t. della Nazionale Under 21 ed ex allenatore dei Grifoni.

In questo momento di dolore, tutto l’ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini”, ha scritto la squadra umbra sui propri profili social dando la notizia della scomparsa.

Il ricordo di Baldini

In passato, il ct nato a Massa Carrara aveva parlato della figlia con parole precise e commoventi. “Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. Valentina mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio e ciò ci ha dato una certa unità".

Per quanto riguarda la malattia che l’ha condizionata per tutta la vita, Baldini in una precedente occasione ha dichiarato che sua figlia avrebbe dovuto vivere “6 mesi. Non parla. Non può stare in piedi. Lo sapevo. L’ho sentito”. Per questo motivo, lui e la moglie sono stati vicini alla figlia per più tempo possibile. “Sapevamo che la nostra bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e trovarla morta mi angosciava”.

È altrettanto commovente e significativo il ricordo di Baldini di quando la figlia Valentina dormiva. “Quando la notte sogna, ride continuamente e se non lo fa significa che sta male, che ha l'influenza o un altro tipo di problema. Ma quando sogna lei ride sempre, ride, ride, ride e la sua risata è veramente contagiosa. Quando ride, non lo fa come tutti noi, lo fa con la voce alta e quindi è una cosa strana perché ti chiedi se è sveglia, ma invece sta dormendo e continua a sognare”, ricorda il Corriere.

La nota di Malagò

"In un momento così difficile per lui e per la sua famiglia, tutto il calcio italiano si stringe con affetto a Silvio Baldini”, ha scritto su X il presidente della Figc, Giovanni Malagò. “Una splendida persona, prima ancora che un bravo allenatore, capace di trasformare il dolore in gioia, la sofferenza in testimonianza".

I messaggi di cordoglio

Oltre al Perugia Calcio che per primo ha dato la notizia della scomparsa della figlia di Baldini, si sono uniti numerosi altri messaggi di cordoglio. Una notizia tristissima che ho appreso questa mattina - ha dichiarato il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani - Sono vicino a Silvio. Domani sarò presente alle esequie. Sappiamo quanto era legato Silvio a sua figlia. Sapevo del grande rapporto che c'era fra loro e in questo momento c'è un dolore troppo grande da sopportare. Tutti noi, tutta Pescara oggi è al fianco di Silvio Baldini e della sua famiglia".

A stretto giro anche la nota della Fiorentina.

"Tutta la Fiorentina esprime il più profondo cordoglio a Silvio Baldini e alla sua famiglia per la scomparsa della figlia Valentina. In questo momento di immenso dolore, tutta la Fiorentina si stringe con affetto ai suoi cari", ha scritto il club viola sui propri canali social.