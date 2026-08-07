Orrore a Bangkok: studente uccide i nonni, poi va a scuola, spara a cinque insegnanti e si toglie la vita

Paura in una scuola della provincia thailandese di Nonthaburi, a nord di Bangkok, dove uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco all’interno dell’istituto prima di togliersi la vita. Si scopre solo successivamente che aveva già ucciso, qualche ora prima, i suoi nonni. Il bilancio è di almeno otto morti, compreso l’aggressore, e 22 feriti, due dei quali sarebbero in condizioni critiche.

Le informazioni sul numero esatto delle vittime restano tuttavia ancora frammentarie. La Bbc riferisce di “cifre contrastanti sulle vittime” fornite dalle diverse autorità thailandesi. Secondo il ministro della Salute, Pattana Promphat, tra le persone uccise ci sarebbero cinque insegnanti.

La sparatoria nella scuola di Nonthaburi

L’attacco è avvenuto nel distretto di Bang Kruai, all’interno della scuola Debsirin Nonthaburi. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, lo studente avrebbe aperto il fuoco all’interno dell’edificio scolastico, provocando il panico tra alunni e personale.

A fornire le prime informazioni sulla dinamica è stato anche il capo della polizia del sottodistretto di Plai Bang, Pasakorn Chaitawiwong. Restano da chiarire le ragioni che avrebbero spinto il giovane a compiere il gesto e le modalità con cui sarebbe entrato in possesso dell’arma.

Il bilancio e l’intervento dei soccorsi

Almeno otto persone hanno perso la vita, mentre i feriti sarebbero 22. Due di loro verserebbero in condizioni critiche. Il bilancio potrebbe tuttavia subire ulteriori aggiornamenti, alla luce delle informazioni non ancora concordanti diffuse dalle autorità.

Il giovane frequentava la nona classe (frequentata in genere da14enni) e che ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell’attacco: lo scrive il Guardian precisando che si tratta della seconda aggressione armata in una scuola in Thailandia, dopo quella dello scorso febbraio nel sud del Paese in cui un insegnante è morto e uno studente è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i servizi di emergenza con numerose ambulanze. Le immagini diffuse dai soccorritori mostrano gli studenti mentre abbandonano in fretta l’edificio durante le operazioni di evacuazione e di messa in sicurezza dell’area.

Le autorità thailandesi stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria e accertare il numero definitivo delle vittime.