Pirelli denuncia le bugie di Grizzly

Pirelli è entrate nel mirino di Grizzly Research, un hedge fund di New York, che ieri ha annunciato una posizione ribassista sul titolo, citando presunti legami del gruppo con la Russia. Nel documento, la società sostiene l'esistenza di una "dipendenza nascosta" di Pirelli dal mercato russo e richiama legami industriali locali. In particolare, sottolinea che le relazioni con Mosca "rappresentano una minaccia alla sicurezza nazionale occidentale". Spiegando anche che, sulla base di "documenti depositati in Russia", il contributo di Mosca ai conti della Bicocca sia pari al "10% degli utili" e non al "6% di ricavi" rappresentato nei bilanci per Russia, Medio Oriente, Africa e India nel loro insieme.

Quest'ombra però non spaventa troppo Piazza Affari dove Pirelli, dopo una sbandata iniziale (-13%), riesce anche a girare in positivo per poi chiudere con un calo limitato all'1,4%. "Quanto riportato nella nota di Grizzly Research non corrisponde al vero.

Pirelli ribadisce, tra l'altro, di non produrre pneumatici a fini militari, come peraltro già noto e comunicato da tempo alle autorità competenti italiane", ha replicato il gruppo degli pneumatici che, "a tutela di tutti gli azionisti e del buon nome della società ha dato mandato a Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio Legale Associato di agire in tutte le sedi contro chi ha diffuso queste informazioni false".

Ufficialmente l'accusa proviene dagli Stati Uniti, ma arriva con un tempismo perfetto, proprio mentre il Golden Power italiano cerca di diminuire la presa cinese.