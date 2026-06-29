Se la Vespa punge ancora dopo 80 anni

Mentre il mondo delle quattro ruote è in subbuglio per l'annuncio dei vertici del gruppo Volkswagen di dover operare il taglio di centomila lavoratori (l'ostinata e irrealistica sterzata verso l'elettrico ha prodotti danni enormi), il mondo delle due ruote, e qui veniamo all'Italia, può legittimamente raccontare una bella storia, quella della Vespa, lo scooter che nel 1946 venne brevettato dalla genovese Piaggio quando l'Italia provava a ripartire con fiducia dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale. E il fatto che una moto abbia contribuito alla stagione della ripresa, proprio perché trasmetteva l'importanza dell'essere in movimento, dice molto dell'intuito e della passione del nostro Paese. Dunque, sono ottant'anni di presenza sulle strade e le ricorrenze giustamente si susseguono tra raduni, mostre e francobollo celebrativo. Si può affermare che la Vespa è divenuta nel tempo molto di più di un utile mezzo di trasporto specie nel traffico cittadino. Piuttosto un simbolo valenza culturale, un oggetto unico nel suo design elegante e allo stesso tempo sbarazzino. Ma soprattutto la Vespa è il racconto, per certi versi sorprendente, di una storia industriale di successo. Perché questo scooter ha stregato più generazioni divenendo una vera e propria icona, un tratto distintivo del made in Italy più creativo e in continua relazione con gusti e mode.

Una fama andata ben oltre i confini nazionali. Come dimenticare la coppia Audrey Hepburn e Gregory Peck in sella a una Vespa fiammante scorrazzare in libertà tra vie e monumenti capitolini nel film Vacanze Romane? Quelle immagini fanno parte della storia del cinema, del costume, dello spirito di una stagione agganciata all'ottimismo. E lo scooter, in quella pellicola, è protagonista, mica una comparsa. Adesso la Vespa ha ottant'anni e li porta bene.

Oltre 19 milioni di esemplari prodotti, leader nei mercati europei e penetrazione significativa negli Usa così come nel Far East e in modo particolare in Indonesia. Una storia e un presente importanti. I mercati di riferimento sono avvertiti: la Vespa vuole continuare a pungere!

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