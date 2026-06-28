Guerre, soldi e politica. La tecnologia è un campo di battaglia

È una mattinata livida e caotica. Le strade di campagna brulicano di profughi che fuggono terrorizzati: macchine, carretti, famiglie a piedi portano con loro quanto possono, in fuga dai missili e dai carri armati russi.

Primo giugno 2022. Da pochi mesi, l'Ucraina è stata invasa dalle forze armate russe. Nonostante i flussi si dirigano in cerca di salvezza, fuori dal Paese martoriato, cinque uomini attraversano a piedi il confine con la Polonia procedendo in senso opposto. Ad attenderli alcune Toyota Land Cruiser, che formano un piccolo corteo diretto verso Kiev, sotto le bombe.

Uno dei cinque uomini è Alex Karp, l'amministratore delegato di Palantir. Incontrerà il Presidente Zelensky, nel bunker presidenziale, ove ad attenderlo c'è il suo gabinetto al completo e tra questi l'allora ministro per la Trasformazione digitale, Mychajlo Fedorov, oggi non a caso ministro della Difesa. I vertici ucraini apprezzano Palantir e hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile.

Il conflitto in Ucraina diventerà così un acceleratore tecnologico senza pari, un incubatore di start-up e di prodotti digitali testati nello stress dei campi di battaglia.

Qui i giganti del Tech sperimentano, innovano, realizzano visioni. Nel febbraio 2024, Time definirà quella in Ucraina come la prima vera guerra dell'intelligenza artificiale, ricordando il peso strategico di Palantir, di Microsoft, della Starlink di Elon Musk e di altri giganti del Tech schierati al fianco del Paese invaso.

Mentre l'opinione pubblica è percorsa dal germe del complottismo e il nome di Palantir viene trasformato in una sorta di oscura "Spectre" della sorveglianza di massa, sono decisamente in pochi quelli che possono vantare conoscenza di cosa davvero sia il Defence Tech americano, da Palantir appunto a Anduril. Enrico Della Gatta, vicepresidente di Fincantieri, un passato da ufficiale nelle forze armate, è tra questi. Il suo libro Difendere il futuro. Finanza, innovazione e geopolitica nella nuova economia della sicurezza, edito da Egea (pagg. 146, euro 19) con prefazione di Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri, è una lettura imprescindibile, sia per decisori politici, uomini di finanza e analisti geopolitici, sia per il cittadino che abbia voglia di non cadere vittima di quello che Michael P. Gibson sulle pagine di The Spectator ha definito "squilibrio psichico da Palantir", sindrome che addossa a Palantir ogni nefandezza, glissando però quando si volge lo sguardo verso la Cina.

Della Gatta prende per mano il lettore e lo immerge nella "genealogia della potenza", ricostruendo le scaturigini e i fondamentali delle economie di guerra, della rivoluzione industriale in trincea e dell'industria bellica come fattore di innovazione. Successivamente, rammenta a tutti un dato che spesso si preferisce obliare: la Silicon Valley, sin dalle sue origini, è stata dual-use. Tecnologia consumeristica, certo, persino postura hippie, ma dietro c'erano non casuali finanziamenti e interessi del Dipartimento della Difesa. Una verità tanto lineare, la ricordano tra gli altri anche Margaret O'Mara nel suo The Code e lo stesso Karp nel suo La repubblica tecnologica, quanto negletta.

Della Gatta, che ha solida formazione economico-finanziaria, enuclea un altro aspetto saliente: la centralità del venture capital. In questa prospettiva, il capitale privato diventa una autentica leva strategica, capace di innervarsi nel tessuto profondo del mondo e di estrarne visioni da realizzare. Il fatto che queste visioni siano anche armate non significa agognare ad ogni costo la guerra, ma ricordare, come sosteneva Nixon, citato da Henry Kissinger, che la pace spesso si determina dall'equilibrio raggiunto attraverso potenza e deterrenza.

"Profeti della nuova deterrenza" scrive l'autore, passando in rassegna la genesi, le modalità di funzionamento, le caratteristiche finanziarie e tecniche di start-up vocate a sicurezza e difesa, le quali hanno tanto rivoluzionato la mentalità della Silicon Valley quanto quella della industria della difesa, da sempre un po' troppo ossificata.

Della Gatta, quando poi passa a parlare della centralità dei capitali di Peter Thiel, dello studio Andreessen Horowitz, di In-Q-Tel, fondo di venture capital della Cia, dimostra grande conoscenza da dentro, sia delle dinamiche sia delle logiche. Schemi societari, peculiarità delle quotazioni e dei sistemi azionari, modalità dei round di finanziamento, dei rapporti di "capitalismo politico", funzionamento concreto e, usando un motto caro alla stessa Palantir, cosa davvero facciano queste società. Il loro passaggio da sviluppatori di software e prototipi ad attori industriali e geopolitici, sempre più presenti a livello mondiale ed essenziali nella corsa tecnologica globale. Come dimostrato dal caso ucraino, ma ancor prima dai maxi-contratti intercorsi tra Australia e Anduril, e che hanno consentito il salto di scala alla società di Palmer Luckey.

Della Gatta dimostra la solidità della sua analisi e della sua conoscenza riferendo a Palantir una connotazione che solo in pochi riescono solitamente a cogliere: non solo società di software o di intelligenza artificiale o di analisi massiva dei dati ma infrastruttura decisionale e, soprattutto, realtà di consulenza strategica.

È il ruolo delicatissimo e fondante del forward deployed engineer, figura ibrida di ingegnere che non solo plasma e adatta la piattaforma a seconda dei bisogni dell'utente finale ma che nei fatti diventa autentica cinghia di trasmissione tra Palantir e la singola realtà che ne usa i prodotti. Teorizzato da Shyam Sankar, cto di Palantir, nel suo volume Mobilize, quello del forward deployed engineer è un paradigma che proprio in Ucraina ha trovato massima espressione e che ha consentito di forgiare il sistema Maven, venduto anche alla Nato nel marzo 2025.

Nell'aprile 2026, il ministro tedesco per il Digitale Karsten Wildberger intervistato da Politico ha sostenuto che servirebbe dotarsi di una Palantir europea. Della Gatta, con il suo bel libro, ne spiega nel dettaglio i motivi.