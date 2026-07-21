Salute: il Professore Pietro Gentile miglior chirurgo plastico rigenerativo al mondo

Per il terzo anno consecutivo il Prof. Pietro Gentile, Professore Associato di Chirurgia Plastica presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si conferma al primo posto della classifica mondiale dell'AD Scientific Index nella disciplina della Regenerative Plastic Surgery, consolidando una leadership scientifica costruita attraverso anni di ricerca, innovazione e riconoscimenti a livello internazionale. L'AD Scientific Index, elaborato dall'agenzia internazionale Alper-Doger Scientific Index, valuta la produttività e l'impatto scientifico dei ricercatori attraverso consolidati indicatori bibliometrici, tra cui H-index, i10-index, numero di pubblicazioni e citazioni scientifiche, utilizzando dati provenienti da Google Scholar e Scopus. La classifica coinvolge migliaia di ricercatori appartenenti a università e istituzioni scientifiche di tutto il mondo ed è oggi uno dei principali strumenti di valutazione comparativa della ricerca internazionale.

Il risultato ottenuto dal Prof. Gentile è il frutto di un percorso scientifico sviluppato nel campo della chirurgia plastica, ricostruttiva, estetica e rigenerativa, con particolare attenzione alla medicina rigenerativa, alle terapie cellulari, all'impiego del tessuto adiposo autologo mediante Lipofilling, al Plasma Ricco di Piastrine (PRP) e alle più avanzate biotecnologie applicate alla rigenerazione dei tessuti. Secondo i dati Scopus, il Prof. Gentile ha raggiunto un H-index pari a 56, è autore di 180 pubblicazioni scientifiche internazionali e ha superato le 7.000 citazioni, risultati che testimoniano il rilevante impatto della sua attività di ricerca nella letteratura scientifica mondiale. Negli anni precedenti aveva già ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il primo posto nella classifica europea Expertscape per la ricerca sul Lipofilling e sulle Cellule Vasculo-Stromali (SVF), oltre al primo posto mondiale nell'AD Scientific Index nelle due precedenti edizioni.

"Dietro questo risultato ci sono anni di studio, ricerca, sacrifici e la determinazione di non fermarsi davanti alle difficoltà. Fare ricerca significa affrontare ogni giorno domande ancora senza risposta, superare ostacoli scientifici, burocratici e regolatori, ricominciare dopo ogni insuccesso e continuare a credere che ogni piccolo passo possa trasformarsi in un beneficio concreto per la scienza e per i pazienti. La ricerca richiede rigore e metodo, ma anche cuore e coraggio: il coraggio di andare oltre ciò che è già conosciuto, di sfidare i propri limiti e di non arrendersi mai. È questo che mi ha guidato fino ad oggi e che continuerà a guidare il mio lavoro. Continuerò a lavorare con lo stesso entusiasmo affinché ogni risultato scientifico possa tradursi in nuove opportunità di cura e in una migliore qualità di vita", dichiara il Prof. Pietro Gentile.

La riconferma del primo posto mondiale rafforza il ruolo dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dell'accademia italiana nel panorama della ricerca internazionale, valorizzando l'eccellenza scientifica del Paese in uno dei settori più innovativi della medicina contemporanea.